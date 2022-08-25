Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру
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Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ
Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ
Многие жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ как к подтверждению того факта, что для киевского режима они никогда ничего не значили, украинским элитам нужны только деньги, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
2022-08-25T05:15
2022-08-25T05:15
херсонская область
кирилл стремоусов
всу
новости
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Он рассказал, что люди реагируют на обстрелы ВСУ спокойно, потому что они стали некой составной частью жизни.По его мнению, все подобные обстрелы ВСУ и манипуляции, связанные с террористическим форматом запугивания людей, объясняются с тем, "чтобы выбить как можно большее количество средств – и, конечно же их распилить".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html
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херсонская область, кирилл стремоусов, всу, новости
Херсонская область, Кирилл Стремоусов, ВСУ, Новости

Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ

05:15 25.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Многие жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ как к подтверждению того факта, что для киевского режима они никогда ничего не значили, украинским элитам нужны только деньги, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что люди реагируют на обстрелы ВСУ спокойно, потому что они стали некой составной частью жизни.
Многие люди сегодня относятся к тому, что происходит со стороны укронацистов, как к некоему подтверждению того факта, что для пронацистской верхушки Украины обыкновенные граждане никогда не были чем-то основным, не были теми, о ком бы заботилась эта украинская верхушка нацистов, которая всегда интересовалась исключительно какими-то подачками, разбазаривая при этом имущество граждан Украины.
Кирилл Стремоусов интервью
Кирилл Стремоусов
заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области
По его мнению, все подобные обстрелы ВСУ и манипуляции, связанные с террористическим форматом запугивания людей, объясняются с тем, "чтобы выбить как можно большее количество средств – и, конечно же их распилить".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Вчера, 12:00
Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа
 
Херсонская областьКирилл СтремоусовВСУНовости
 
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