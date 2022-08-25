https://ukraina.ru/20220825/1038041513.html

Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ

Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ - 25.08.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ

Многие жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ как к подтверждению того факта, что для киевского режима они никогда ничего не значили, украинским элитам нужны только деньги, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру

2022-08-25T05:15

2022-08-25T05:15

2022-08-25T05:15

херсонская область

кирилл стремоусов

всу

новости

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Он рассказал, что люди реагируют на обстрелы ВСУ спокойно, потому что они стали некой составной частью жизни.По его мнению, все подобные обстрелы ВСУ и манипуляции, связанные с террористическим форматом запугивания людей, объясняются с тем, "чтобы выбить как можно большее количество средств – и, конечно же их распилить".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038038512.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсонская область, кирилл стремоусов, всу, новости