Стремоусов рассказал, как жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ
Многие жители Херсонской области относятся к обстрелам ВСУ как к подтверждению того факта, что для киевского режима они никогда ничего не значили, украинским элитам нужны только деньги, сказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью Украина.ру
Он рассказал, что люди реагируют на обстрелы ВСУ спокойно, потому что они стали некой составной частью жизни.
Многие люди сегодня относятся к тому, что происходит со стороны укронацистов, как к некоему подтверждению того факта, что для пронацистской верхушки Украины обыкновенные граждане никогда не были чем-то основным, не были теми, о ком бы заботилась эта украинская верхушка нацистов, которая всегда интересовалась исключительно какими-то подачками, разбазаривая при этом имущество граждан Украины.
По его мнению, все подобные обстрелы ВСУ и манипуляции, связанные с террористическим форматом запугивания людей, объясняются с тем, "чтобы выбить как можно большее количество средств – и, конечно же их распилить".
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