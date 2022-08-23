https://ukraina.ru/20220823/1037999121.html

Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови

Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови - 23.08.2022 Украина.ру

Кирилл Стремоусов о том, почему украинские нацисты жаждут крови

Украина.ру, 23.08.2022

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

2022-08-23T16:42

интервью

кирилл стремоусов

херсон

сво

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Люди в Херсоне и во всем регионе хотят стабильности, хотят понимать, что будет дальше, поэтому необходимо побыстрее определяться с будущим, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Кирилл, какие настроения сейчас в Херсоне и в области, как люди реагируют на обстрелы?– Люди реагируют сегодня абсолютно спокойно, потому что обстрелы стали некой составной частью жизни. Хотя этих обстрелов, если говорить объективно, не так много, сколько пережили за все время Донецкая и Луганская народные республики. Многие люди сегодня относятся к тому, что происходит со стороны укронацистов, как к некоему подтверждению того факта, что для пронацистской верхушки Украины обыкновенные граждане никогда не были чем-то основным, не были теми, о ком бы заботилась эта украинская верхушка нацистов, которая всегда интересовалась исключительно какими-то подачками, разбазаривая при этом имущество граждан Украины.Сегодня все подобные обстрелы и подобные манипуляции, связанные с этим террористическим форматом запугивания людей, объясняются исключительно с тем, чтобы выбить как можно большее количество средств – и, конечно же их распилить. Ну, или каким-то образом показать, что Украина это какая-то независимая от здравого рассудка сущность государства, некая криптоколония, которую можно в принципе разворовывать, грабить, и относиться к собственному населению как к людям, которые ничего не решают и от которых ничего не зависит.– Украинские СМИ сообщают о новых ударах по Антоновскому мосту. В каком он состоянии, в каком состоянии переправа? Насколько опасны эти обстрелы?– В основном, ПВО отражает удары. Но количество этих ударов постоянно увеличивается, именно по Антоновскому мосту - и в данном случае, опять же, удары были нанесены. Есть пострадавшие и погибшие. Но знаете, самое циничное, что пишут (украинские СМИ – Ред.) - якобы мост российские рабочие ремонтировали… Дело в том, что мост ремонтировали исключительно жители Херсона, Херсонской области. Мы уже неоднократно говорили, что мост использовался исключительно в гражданских целях.Но сегодняшний удар был не просто циничным, удар был спланированным, скорректированным под проход как раз в районе моста паромной переправы, где также пострадали абсолютно невинные люди - они просто передвигались по реке.Это еще раз говорит о том, что украинские нацисты жаждут крови, жаждут страха. И как раз они не просто ни за что не отвечают, а представляют группировку террористической организации, которая любой ценой должна кого-то убить, что-то разрушить. И, судя по тому, как эти люди радуются – это прямо маниакальная зависимость от жертв, убийств, от всего того, что мы наблюдали восемь лет на Донбассе.– Вы у себя в телеграм-канале не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины 24 августа. Но заявили, что безопасность в регионе на высоком уровне. Какими могут быть эти украинские провокации, это будут новые обстрелы и диверсии, или же они попытаются приготовить что-то особенное?– Знаете, попытки приготовить что-то особенное не исключены. Но система внутренней безопасности работает, задерживаются все те любители украинского мира, который пахнет как раз нацизмом и отсутствием вообще какой-то национальной патриотической идеологии.Потому что люди, которые попадают к нам… Общаясь с ними, мы задавали вопрос: зачем вы навели - как вы видели, наверное, у нас на телеграм-канале - на Брилевку ракеты. Чего вы добились? Разрушения своих собственных домов, жертв среди мирного населения. Ответ вообще непонятен и поражает: "Чтобы ВСУ было хорошо". Поэтому, честно говоря, когда люди плачут, каким-то образом пытаются это все снять с повестки дня, то - мы не понимаем, ради чего. И делаем определенные выводы, что это не просто какая-то шизофрения, это как раз синдром некой умственной отсталости определенных слоев населения, которые не просто зазомбированны, а даже не могут понять, в чем, собственно, их патриотичность к стране, которая их - в лице таких как Зеленский, Порошенко и прочие резиденты - просто-напросто обокрала.- Как здоровье главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо? Ходят разные слухи, вплоть до его отравления боевыми отравляющими веществами.– Скажем так, у Владимира Васильевича никаких отравлений не выявлено, объективно. Просто организм немножко устал, мы изначально об этом говорили. Поэтому отравляющие газы, какие-то истории псевдоспециалистов, которые рассказывают чуть ли не про какие-то контрразведки, МИ-6… Я такого наслушался за последние буквально несколько недель.С Владимиром Васильевичем все нормально, он идет на поправку.- Вопрос о социально-экономической ситуации в регионе. Как происходит создание рабочих мест, как происходит организация нормальной жизни, что изменилось в этом плане за последние месяцы?– Вы знаете, есть социально-экономические трудности. Если бы я вам рассказал, что мы буквально за несколько месяцев построили Россию - я бы на самом деле, может быть, был бы неправ, или немножко лукавил бы. Но сегодня массово люди выходят и говорят: "мы готовы трудиться".Сейчас меня настораживает один вопрос: когда будет проводиться референдум, когда мы получим паспорта, когда мы получим возможность стать полноценным субъектом Российской Федерации? Эти вопросы задаю лишь потому, что люди хотят стабильности, люди хотят понимать, что дальше, нам необходимо определяться с будущим.Поэтому, люди сейчас находятся в некоем состоянии ожидании. Но мы, опять же, говорим – давайте вместе трудиться, давайте вместе создавать рабочие места, давайте потихонечку наполнять бюджет региона - одного из богатых регионов Украины, мы говорим о Херсонской области - и давайте уже возвращаться к мирной жизни, а не к ожиданию того, что вот-вот какие-то нацисты или Зеленский с Арестовичем ворвутся внезапно в Херсон. Что на самом деле, мы говорим, нереально и невозможно. Понятно, что рабочие места создаются не так быстро, как хотелось бы, но и люди сегодня не проявляют слишком большой активности в этом направлении. Мы в этом плане работаем, я думаю, что в ближайшие месяцы ситуация намного улучшится.– Одним из первых признаков налаживания экономической ситуации является состояние дорог. Есть ли какие-то подвижки в плане замены "направлений" на дороги?- На самом деле, программа президента, или президентов, которые были настроены на распиливание бюджетов - мы знаем, как это все происходило - требовали лучшего. Потому что практически около 80% дорожного покрытия было построено еще в советские времена.Херсонская область не маленькая, но многие участки дорог вообще никогда со времен Советского Союза не ремонтировались. Подлатывались, подделывались. Но сейчас Российская Федерация, как видим, готова вложиться средствами, прежде всего, сделать центральные магистрали из Крыма в Херсон, из Херсона в Мелитополь, из Геническа в Мелитополь. Это те пути сообщения, по которым материк связывается с полуостровом.- Насколько сильно украинские обстрелы Запорожской АЭС угрожают Херсонской области, насколько люди об этом беспокоятся, что говорят о возможной ситуации на ЗАЭС?– Я хотел бы уточнить, что - не украинские обстрелы. Потому, что много жителей Украины, которые считают себя украинцами, не поддерживают политику нацистов, и абсолютно не поддерживают военные действия, которые скармливаются им сегодня укроСМИ.Относительно того, что в Запорожской области… Скажем так, что Зеленский абсолютно не контролирует искусственно созданные армии в Украине. Мы говорим о коммерческих структурах, которые выполняют определенные задачи за деньги коллективного Запада, и постоянно рассказывают про возможность ядерной угрозы. Конечно, если по Запорожской АЭС нанесут удар украинские нацисты, террористы, то это может действительно иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для нас, для Херсонской области, для Запорожской области, для прилегающих к Запорожской АЭС регионов.Но укронацисты об этом говорят, и возможность или вероятность такого удара не исключена. Но, опять же, это самоубийство, в которое играют эти люди, совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит.

https://ukraina.ru/20220719/1036652603.html

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https://ukraina.ru/20220823/1037987071.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, кирилл стремоусов, херсон, сво