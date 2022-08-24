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СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО
СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО - 24.08.2022 Украина.ру
СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО
Певица Алла Пугачева несколько месяцев живет за границей, но не сделала ни одного заявления о спецоперации, в отличии от своего супруга комика Максима Галкина. Причина кроется в распределении ролей в их семье, объяснил в комментарии для "Экспресс газеты" музыкальный критик Евгений Бабичев 24 августа
2022-08-24T14:01
2022-08-24T14:01
2022-08-24T14:01
новости
пугачева
галкин
певица
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С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине."У Аллы Борисовны роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье", - объяснил журналистам Бабичев.По его мнению, молчать о ситуации Пугачевой позволяет мудрость и осторожность.
https://ukraina.ru/20220810/1037478660.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пугачева, галкин, певица
СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО
Певица Алла Пугачева несколько месяцев живет за границей, но не сделала ни одного заявления о спецоперации, в отличии от своего супруга комика Максима Галкина. Причина кроется в распределении ролей в их семье, объяснил в комментарии для "Экспресс газеты" музыкальный критик Евгений Бабичев 24 августа
С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине.
"У Аллы Борисовны роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье", - объяснил журналистам Бабичев.
По его мнению, молчать о ситуации Пугачевой позволяет мудрость и осторожность.