https://ukraina.ru/20220824/1038052119.html

СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО

СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО - 24.08.2022 Украина.ру

СМИ выяснили, почему Пугачева до сих не высказалась о СВО

Певица Алла Пугачева несколько месяцев живет за границей, но не сделала ни одного заявления о спецоперации, в отличии от своего супруга комика Максима Галкина. Причина кроется в распределении ролей в их семье, объяснил в комментарии для "Экспресс газеты" музыкальный критик Евгений Бабичев 24 августа

2022-08-24T14:01

2022-08-24T14:01

2022-08-24T14:01

новости

пугачева

галкин

певица

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С марта звездная пара проживала в Израиле, в середине лета перебралась в Юрмалу. Сама Пугачева за все это время не сделала никаких заявлений и почти не появлялась на публике, в то время как Галкин много выступал и часто критически высказывался о России и спецоперации на Украине."У Аллы Борисовны роль хранительницы домашнего очага и заботливой матери. Мне кажется, она к своим годам обрела спокойное семейное счастье", - объяснил журналистам Бабичев.По его мнению, молчать о ситуации Пугачевой позволяет мудрость и осторожность.

https://ukraina.ru/20220810/1037478660.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, пугачева, галкин, певица