Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России - 24.08.2022 Украина.ру
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Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России
Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России - 24.08.2022 Украина.ру
Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России
Венгрия не будет поддерживать предлагаемые Эстонией ограничения на поставки энергоресурсов из России. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
2022-08-24T15:52
2022-08-24T15:52
венгрия
эстония
украина
российский газ
новости
евросоюз
санкции
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По словам министра, Венгрия "даже не хочет вести переговоры" по энергетическим санкциям. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Напомним, ранее правительство Эстонии обещало подготовить для всего Евросоюза предложения по восьмому пакету санкций. Тем не менее, для Венгрии новые санкции категорически неприемлемы. Сийярто также отметил, что беседа двух глав внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе эстонской стороны. Напомним, ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет ограничивать выдачу виз для граждан России. * Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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венгрия, эстония, украина, российский газ, новости, евросоюз, санкции
Венгрия, Эстония, Украина, российский газ, Новости, Евросоюз, Санкции

Венгрия не поддержит предложение о новых запретах поставок энергоносителей из России

15:52 24.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие генерального консульства Венгрии в Казани
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Венгрия не будет поддерживать предлагаемые Эстонией ограничения на поставки энергоресурсов из России. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
По словам министра, Венгрия "даже не хочет вести переговоры" по энергетическим санкциям. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Напомним, ранее правительство Эстонии обещало подготовить для всего Евросоюза предложения по восьмому пакету санкций. Тем не менее, для Венгрии новые санкции категорически неприемлемы.

В настоящее время физически невозможно обеспечить поставки нефти и природного газа в Венгрию без российских энергоресурсов. Энергетические санкции вредят Европе больше, чем России, поэтому их ужесточение полностью противоречило бы здравому смыслу

Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии
Сийярто также отметил, что беседа двух глав внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе эстонской стороны.
Напомним, ранее Сийярто заявил, что Венгрия не станет ограничивать выдачу виз для граждан России.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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