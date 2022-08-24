Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет
Требования президента Украины Владимира Зеленского о "демилитаризации" Запорожской АЭС не будут выполнены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает 24 августа РИА Новости
По мнению Рогова, это решение было бы равносильно самоубийству, отдавать атомную станцию Россия не будет.
Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято.
Представитель администрации области отметил, что в настоящий момент безопасность станции обеспечивают расчеты ПВО армии России.
"Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом.
Рогов подчеркнул, что Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов.
Напомним, удары по территории Запорожской АЭС наносят со стороны ВСУ с начала августа. Данная проблема уже поднималась на Совбезе ООН, ООН выступает за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на станцию.