https://ukraina.ru/20220824/1038036137.html

Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет

Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет - 24.08.2022 Украина.ру

Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет

Требования президента Украины Владимира Зеленского о "демилитаризации" Запорожской АЭС не будут выполнены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает 24 августа РИА Новости

2022-08-24T12:49

2022-08-24T12:49

2022-08-24T12:49

запорожская аэс

рогов

владимир зеленский

ультиматум

россия

украина

новости

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По мнению Рогова, это решение было бы равносильно самоубийству, отдавать атомную станцию Россия не будет. Представитель администрации области отметил, что в настоящий момент безопасность станции обеспечивают расчеты ПВО армии России. Рогов подчеркнул, что Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов.Напомним, удары по территории Запорожской АЭС наносят со стороны ВСУ с начала августа. Данная проблема уже поднималась на Совбезе ООН, ООН выступает за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на станцию.

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запорожская аэс, рогов, владимир зеленский, ультиматум, россия, украина, новости