Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет - 24.08.2022 Украина.ру
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Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет
Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет - 24.08.2022 Украина.ру
Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет
Требования президента Украины Владимира Зеленского о "демилитаризации" Запорожской АЭС не будут выполнены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает 24 августа РИА Новости
2022-08-24T12:49
2022-08-24T12:49
запорожская аэс
рогов
владимир зеленский
ультиматум
россия
украина
новости
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По мнению Рогова, это решение было бы равносильно самоубийству, отдавать атомную станцию Россия не будет. Представитель администрации области отметил, что в настоящий момент безопасность станции обеспечивают расчеты ПВО армии России. Рогов подчеркнул, что Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов.Напомним, удары по территории Запорожской АЭС наносят со стороны ВСУ с начала августа. Данная проблема уже поднималась на Совбезе ООН, ООН выступает за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на станцию.
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запорожская аэс, рогов, владимир зеленский, ультиматум, россия, украина, новости
Запорожская АЭС, Рогов, Владимир Зеленский, ультиматум, Россия, Украина, Новости

Рогов: Ультиматумы Зеленского выполнять никто не будет

12:49 24.08.2022
 
© Русская веснаВладимир Рогов
Владимир Рогов
© Русская весна
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Требования президента Украины Владимира Зеленского о "демилитаризации" Запорожской АЭС не будут выполнены, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает 24 августа РИА Новости
По мнению Рогова, это решение было бы равносильно самоубийству, отдавать атомную станцию Россия не будет.
Ультиматум Зеленского в переводе на человеческий язык обозначает только одно: вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы и держать в заложниках весь мир. Отдавать атомную станцию, по которой боевики Зеленского стреляют на протяжении четырех месяцев, равносильно самоубийству, и такое решение не будет принято.
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Представитель администрации области отметил, что в настоящий момент безопасность станции обеспечивают расчеты ПВО армии России.
"Это является единственной гарантией безопасности на АЭС от террористических посягательств боевиков Зеленского. Зеленский — это обанкротившийся мошенник, заливающий землю кровью простых людей и зарабатывающий на этом.
Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Рогов подчеркнул, что Россия — это суверенное государство и никто не смеет с ней говорить языком ультиматумов.
Напомним, удары по территории Запорожской АЭС наносят со стороны ВСУ с начала августа. Данная проблема уже поднималась на Совбезе ООН, ООН выступает за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на станцию.
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