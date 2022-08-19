"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа - 19.08.2022 Украина.ру
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"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа
"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа - 19.08.2022 Украина.ру
"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа
Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T12:55
2022-08-19T13:50
эксклюзив
запорожская аэс
обстрелы
украина
сво
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Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — сказал Рогов.Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. ВСУ в течение последних недель наносили удары по территории ЗАЭС, в том числе используя управляемые ракеты. В результате обстрелов повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», персоналу ЗАЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков.При этом киевские власти обвиняют в обстрелах российскую сторону. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины сочло нужным в своем телеграм-канале предупредить об угрозе теракта на ЗАЭС в пятницу, 19 августа. В ГУР почему-то считают, что российская сторона готова нанести удар по ядерному объекту, который сама же и контролирует. В качестве подтверждения ГУР приводит такие соображения: части работников в этот день приказано оставаться дома, на территорию АЭС будет допускаться небольшая часть оперативного персонала. Кроме того, по утверждению ГУР, станцию покинули сотрудники Росатома.«Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные оперативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», — предполагают в ГУР.Такая вероятность действительно есть, вот только террористов следует искать не там, где их «ищет» ГУР. Особенно если учесть, что никакого оружия на территории станции нет, а обстрелы станции ведутся украинской стороной. Накануне российская артиллерия вновь нанесла удары по целям в Никополе, откуда украинские формирования обстреливают территорию ЗАЭС.Специалист по атомной энергетике, директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров в интервью изданию Украина.ру отметил, что Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после «Фукусимы», потому можно надеяться, что серьёзной катастрофы не должно произойти: «реакторная технология такого типа — достаточно живучая, будет бороться до последнего». Однако, по мнению Уварова, опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое находится на территории станции.Как бы то ни было, ситуация может очень плохо закончиться. Украинские власти это понимают, но продолжают гнуть свою линию. Зачем Киеву ядерная катастрофа? Как отметил военный эксперт Константин Сивков в эфире программы «Дайте сказать», с военной точки зрения удар по Запорожской АЭС создаст зону отчуждения, «где невозможно ни действие войск, ни проживание мирного населения». По словам эксперта, это значительно усложнит действие российских войск и отвлечет огромные военные ресурсы России для проведения дезактивации области, «а это хуже будет, чем Чернобыль». Что касается жертв среди мирного населения, для киевского режима оно уже «вражеское».Есть и экономический аспект. «Россия интенсивно восстанавливает восточные регионы Украины, сейчас уже отстроили целый ряд домов, люди туда въезжают, в Мариуполе. Возводят военные строители, и им нужно огромное количество электроэнергии. Перестанет поступать электроэнергия, взять ее будет достаточно сложно», — отметил Сивков.Эксперт добавил, что 60% электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, идет на Украину. Если идти перестанет, это даст украинской пропаганде повод «обвинить Россию и тем самым мобилизовать украинское население на войну против России». По мнению Сивкова, Киеву «это нужно, потому что там сейчас воевать не хотят».
https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, запорожская аэс, обстрелы, украина, сво
Эксклюзив, Запорожская АЭС, обстрелы, Украина, СВО

"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа

12:55 19.08.2022 (обновлено: 13:50 19.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.
«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно»,сказал Рогов.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
07:30
Обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области - ЦаревУкраина шантажирует Россию обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Если Россия отключит ее от подачи электричества на Украину, обстрелы усилятся. Не отключит – все равно продолжатся. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев
ВСУ в течение последних недель наносили удары по территории ЗАЭС, в том числе используя управляемые ракеты. В результате обстрелов повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», персоналу ЗАЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
При этом киевские власти обвиняют в обстрелах российскую сторону.
Главное управление разведки (ГУР) МО Украины сочло нужным в своем телеграм-канале предупредить об угрозе теракта на ЗАЭС в пятницу, 19 августа. В ГУР почему-то считают, что российская сторона готова нанести удар по ядерному объекту, который сама же и контролирует.
В качестве подтверждения ГУР приводит такие соображения: части работников в этот день приказано оставаться дома, на территорию АЭС будет допускаться небольшая часть оперативного персонала. Кроме того, по утверждению ГУР, станцию покинули сотрудники Росатома.
«Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные оперативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», — предполагают в ГУР.
Такая вероятность действительно есть, вот только террористов следует искать не там, где их «ищет» ГУР. Особенно если учесть, что никакого оружия на территории станции нет, а обстрелы станции ведутся украинской стороной.
Накануне российская артиллерия вновь нанесла удары по целям в Никополе, откуда украинские формирования обстреливают территорию ЗАЭС.
Специалист по атомной энергетике, директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров в интервью изданию Украина.ру отметил, что Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после «Фукусимы», потому можно надеяться, что серьёзной катастрофы не должно произойти: «реакторная технология такого типа — достаточно живучая, будет бороться до последнего».
Однако, по мнению Уварова, опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое находится на территории станции.
Как бы то ни было, ситуация может очень плохо закончиться. Украинские власти это понимают, но продолжают гнуть свою линию.
Зачем Киеву ядерная катастрофа? Как отметил военный эксперт Константин Сивков в эфире программы «Дайте сказать», с военной точки зрения удар по Запорожской АЭС создаст зону отчуждения, «где невозможно ни действие войск, ни проживание мирного населения».
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 20:18Спецоперация
Акопов рассказал, приедет ли делегация МАГАТЭ на ЗАЭСВашингтон, Лондон и Киев выступают против визита делегации МАГАТЭ на контролируемую Россией Запорожскую АЭС, поэтому международная организация вряд ли решится на такую поездку. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
По словам эксперта, это значительно усложнит действие российских войск и отвлечет огромные военные ресурсы России для проведения дезактивации области, «а это хуже будет, чем Чернобыль». Что касается жертв среди мирного населения, для киевского режима оно уже «вражеское».
Есть и экономический аспект.
«Россия интенсивно восстанавливает восточные регионы Украины, сейчас уже отстроили целый ряд домов, люди туда въезжают, в Мариуполе. Возводят военные строители, и им нужно огромное количество электроэнергии. Перестанет поступать электроэнергия, взять ее будет достаточно сложно», — отметил Сивков.
Эксперт добавил, что 60% электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, идет на Украину. Если идти перестанет, это даст украинской пропаганде повод «обвинить Россию и тем самым мобилизовать украинское население на войну против России».
По мнению Сивкова, Киеву «это нужно, потому что там сейчас воевать не хотят».
 
ЭксклюзивЗапорожская АЭСобстрелыУкраинаСВО
 
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