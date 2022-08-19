https://ukraina.ru/20220819/1037864072.html

"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа

"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа - 19.08.2022 Украина.ру

"Хуже Чернобыля". Зачем Киеву новая ядерная катастрофа

Украина.ру, 19.08.2022

2022-08-19T12:55

2022-08-19T12:55

2022-08-19T13:50

эксклюзив

запорожская аэс

обстрелы

украина

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_710d6b7ebb440a24fdcb9c18cf2dc056.jpg

Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу. Мы встречаем этот день во всеоружии, так как от режима Зеленского можно ожидать чего угодно», — сказал Рогов.Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на ЗАЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. ВСУ в течение последних недель наносили удары по территории ЗАЭС, в том числе используя управляемые ракеты. В результате обстрелов повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская», персоналу ЗАЭС пришлось снизить мощность двух энергоблоков.При этом киевские власти обвиняют в обстрелах российскую сторону. Главное управление разведки (ГУР) МО Украины сочло нужным в своем телеграм-канале предупредить об угрозе теракта на ЗАЭС в пятницу, 19 августа. В ГУР почему-то считают, что российская сторона готова нанести удар по ядерному объекту, который сама же и контролирует. В качестве подтверждения ГУР приводит такие соображения: части работников в этот день приказано оставаться дома, на территорию АЭС будет допускаться небольшая часть оперативного персонала. Кроме того, по утверждению ГУР, станцию покинули сотрудники Росатома.«Учитывая количество оружия, которое сейчас расположено на территории атомной станции, а также неоднократные оперативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте», — предполагают в ГУР.Такая вероятность действительно есть, вот только террористов следует искать не там, где их «ищет» ГУР. Особенно если учесть, что никакого оружия на территории станции нет, а обстрелы станции ведутся украинской стороной. Накануне российская артиллерия вновь нанесла удары по целям в Никополе, откуда украинские формирования обстреливают территорию ЗАЭС.Специалист по атомной энергетике, директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров в интервью изданию Украина.ру отметил, что Запорожская АЭС проходила тесты на прочность после «Фукусимы», потому можно надеяться, что серьёзной катастрофы не должно произойти: «реакторная технология такого типа — достаточно живучая, будет бороться до последнего». Однако, по мнению Уварова, опасность представляет сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), которое находится на территории станции.Как бы то ни было, ситуация может очень плохо закончиться. Украинские власти это понимают, но продолжают гнуть свою линию. Зачем Киеву ядерная катастрофа? Как отметил военный эксперт Константин Сивков в эфире программы «Дайте сказать», с военной точки зрения удар по Запорожской АЭС создаст зону отчуждения, «где невозможно ни действие войск, ни проживание мирного населения». По словам эксперта, это значительно усложнит действие российских войск и отвлечет огромные военные ресурсы России для проведения дезактивации области, «а это хуже будет, чем Чернобыль». Что касается жертв среди мирного населения, для киевского режима оно уже «вражеское».Есть и экономический аспект. «Россия интенсивно восстанавливает восточные регионы Украины, сейчас уже отстроили целый ряд домов, люди туда въезжают, в Мариуполе. Возводят военные строители, и им нужно огромное количество электроэнергии. Перестанет поступать электроэнергия, взять ее будет достаточно сложно», — отметил Сивков.Эксперт добавил, что 60% электроэнергии, вырабатываемой Запорожской АЭС, идет на Украину. Если идти перестанет, это даст украинской пропаганде повод «обвинить Россию и тем самым мобилизовать украинское население на войну против России». По мнению Сивкова, Киеву «это нужно, потому что там сейчас воевать не хотят».

https://ukraina.ru/20220819/1037820464.html

https://ukraina.ru/20220818/1037835668.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, запорожская аэс, обстрелы, украина, сво