https://ukraina.ru/20220824/1038035605.html
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной - 24.08.2022 Украина.ру
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
Согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом 24 августа передает TRT Haber
2022-08-24T11:02
2022-08-24T11:02
2022-08-24T11:02
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Накануне в ходе саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любыми средствами", не согласовывая свои действия с любыми другими странами.Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. По его мнению, это "очередной парад клоунады".
https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, турция, украина
Новости, Крым, Турция, Украина
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
Согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом 24 августа передает TRT Haber
Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения.
Накануне в ходе саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любыми средствами", не согласовывая свои действия с любыми другими странами.
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. По его мнению, это "очередной парад клоунады".