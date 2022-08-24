В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной - 24.08.2022 Украина.ру
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В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной - 24.08.2022 Украина.ру
В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
Согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом 24 августа передает TRT Haber
2022-08-24T11:02
2022-08-24T11:02
новости
крым
турция
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Накануне в ходе саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любыми средствами", не согласовывая свои действия с любыми другими странами.Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. По его мнению, это "очередной парад клоунады".
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новости, крым, турция, украина
Новости, Крым, Турция, Украина

В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной

11:02 24.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом 24 августа передает TRT Haber
Позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью Украины, это должно быть основой для заключения любого соглашения.
Накануне в ходе саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любыми средствами", не согласовывая свои действия с любыми другими странами.
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. По его мнению, это "очередной парад клоунады".
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:00
Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа
 
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