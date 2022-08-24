https://ukraina.ru/20220824/1038035605.html

В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной

В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной - 24.08.2022 Украина.ру

В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной

Согласно позиции турецкого правительства, "возвращение Крыма Украине" должно быть частью соглашения Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Об этом 24 августа передает TRT Haber

2022-08-24T11:02

2022-08-24T11:02

2022-08-24T11:02

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Накануне в ходе саммита "Крымская платформа" в Киеве президент Украины Владимир Зеленский пообещал "вернуть Крым любыми средствами", не согласовывая свои действия с любыми другими странами.Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя итоги онлайн-саммита, заявил, что участники "Крымской платформы" понимают, что регион никогда не перестанет быть частью России. По его мнению, это "очередной парад клоунады".

https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html

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новости, крым, турция, украина