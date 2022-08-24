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Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского
Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского - 24.08.2022 Украина.ру
Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского
Специальная военная операция может обезопасить Россию только в том случае, если мы добьемся смены власти на Украине любым способом, чем быстрее, тем лучше. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-24T11:15
2022-08-24T11:15
2022-08-24T11:15
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Необходимо объяснить США, что они допустили глупейшую ошибку, когда натравили Зеленского на Донбасс и Россию, поэтому они должны его забрать из Киева как можно быстрее, уверен эксперт.Если мы будем продвигаться такими темпами, будем называть наших врагов "коллегами" и "партнерами" и будем думать, кабы чего не вышло, ничего мы не добьемся, подчеркнул специалист.В этом случае на Западе произойдет коллапс всего и к власти придут другие люди, настроенные на конструктивное сотрудничество с Россией, иначе это будет надолго, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, россия, сша, израиль, лондон, газ
Новости, Владимир Зеленский, Россия, США, Израиль, Лондон, газ
Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского
Специальная военная операция может обезопасить Россию только в том случае, если мы добьемся смены власти на Украине любым способом, чем быстрее, тем лучше. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру
Необходимо объяснить США, что они допустили глупейшую ошибку, когда натравили Зеленского на Донбасс и Россию, поэтому они должны его забрать из Киева как можно быстрее, уверен эксперт.
"Пусть едет в Великобританию или Израиль, где у него квартиры и секретные счета. Иначе мы его ликвидируем физически. Сначала нужно предложить мирный способ. Если нет – трое суток на размышление, а потом – пепелище на месте центров принятия решений. Лучше один раз напрячься и сделать дело, чем заниматься тянучкой", - категоричен Козин.
Если мы будем продвигаться такими темпами, будем называть наших врагов "коллегами" и "партнерами" и будем думать, кабы чего не вышло, ничего мы не добьемся, подчеркнул специалист.
"У нас козыри – в наших руках. У нас есть возможность без применения оружия перекрыть все вентили: нефтяной, газовый, электрический, титановый и урановый. Водку только оставим. Причем перекрыть инициативно", - добавил он.
В этом случае на Западе произойдет коллапс всего и к власти придут другие люди, настроенные на конструктивное сотрудничество с Россией, иначе это будет надолго, заключил собеседник издания.