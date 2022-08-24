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Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского

Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского - 24.08.2022 Украина.ру

Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского

Специальная военная операция может обезопасить Россию только в том случае, если мы добьемся смены власти на Украине любым способом, чем быстрее, тем лучше. Об этом рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-24T11:15

2022-08-24T11:15

2022-08-24T11:15

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Необходимо объяснить США, что они допустили глупейшую ошибку, когда натравили Зеленского на Донбасс и Россию, поэтому они должны его забрать из Киева как можно быстрее, уверен эксперт.Если мы будем продвигаться такими темпами, будем называть наших врагов "коллегами" и "партнерами" и будем думать, кабы чего не вышло, ничего мы не добьемся, подчеркнул специалист.В этом случае на Западе произойдет коллапс всего и к власти придут другие люди, настроенные на конструктивное сотрудничество с Россией, иначе это будет надолго, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, россия, сша, израиль, лондон, газ