Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1038030494.html
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен - 24.08.2022 Украина.ру
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
Национальный банк Украины за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен через выкуп облигаций государственного займа на эту сумму. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Экономическая правда".
2022-08-24T10:30
2022-08-24T10:30
нацбанк
украина
гривна
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c818ff36cf52ae62d96d719af965c89e.jpg
Таким образом портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко анонсировал, что платежеспособность гривны рухнет вдвое - и это в случае оптимистичного инфляционного сценария.
https://ukraina.ru/20220816/1037749183.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_590ec8476cdbcfc0da5c74e3b0fcfcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
нацбанк, украина, гривна, экономика, новости
Нацбанк, Украина, Гривна, Экономика, Новости

Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен

10:30 24.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Читать в
Национальный банк Украины за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен через выкуп облигаций государственного займа на эту сумму. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Таким образом портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.
Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций в понедельник на сумму пять миллиардов гривен (135,3 миллиона долларов), а во вторник — еще на 25 миллиардов гривен (676,9 миллиона долларов). Всего за последнюю неделю регулятор "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов)
Издание "Экономическая правда"
Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко анонсировал, что платежеспособность гривны рухнет вдвое - и это в случае оптимистичного инфляционного сценария.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:04
Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарийПлатежеспособность гривны снизится примерно вдвое в течение следующих двух лет, заявил 16 августа председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко
 
НацбанкУкраинаГривнаЭкономикаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08Украина и Россия разорвали налоговое соглашение
12:02Косачев: Россия готова помочь ДНР и ЛНР вступить в ООН
12:01В Испании предупредили об опасностях, которые ждут украинских детей в Европе
12:00Теракты на освобожденных территориях, обстрелы ДНР. Главное на Украине на 12:00 24 августа
11:50"Война – это безумие": Папа Римский Франциск призвал прекратить конфликт на Украине
11:42ВСУ обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке
11:22"Мы крутили гайку". Что нужно менять в освещении спецоперации - Ашманов. Видео
11:22Лондон и Осло договорились о предоставлении новой военной помощи Украине
11:15Только водку оставим. Эксперт о том, когда Россия физически ликвидирует Зеленского
11:12Польша отказалась поставлять российскую нефть в Германию
11:05"Независима от здравого смысла": в Запорожье назвали независимость Украины трагедией
11:02В вопросе Крыма Турция настаивает на соглашении между Россией и Украиной
11:00Полиция Латвии задержала в Риге 14 протестующих против сноса советских памятников
10:53В Госдуме ответили на призыв Дуды разобрать "Северный поток-2"
10:45От Польши до Мариуполя. Эксперт о том, как США нанесет ядерный удар против РФ на Украине
10:33Шойгу: Поставки оружия Украине лишь увеличивают число человеческих жертв
10:30Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
10:26Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Украины к убийству Дугиной
10:18Украинские войска нанесли удар по Горлове 20 ракетами
10:11В Запорожье глава поселка погиб при взрыве автомобиля
Лента новостейМолния