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Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен

Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен - 24.08.2022 Украина.ру

Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен

Национальный банк Украины за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен через выкуп облигаций государственного займа на эту сумму. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Экономическая правда".

2022-08-24T10:30

2022-08-24T10:30

2022-08-24T10:30

нацбанк

украина

гривна

экономика

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Таким образом портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко анонсировал, что платежеспособность гривны рухнет вдвое - и это в случае оптимистичного инфляционного сценария.

https://ukraina.ru/20220816/1037749183.html

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нацбанк, украина, гривна, экономика, новости