https://ukraina.ru/20220824/1038030494.html
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен - 24.08.2022 Украина.ру
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
Национальный банк Украины за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен через выкуп облигаций государственного займа на эту сумму. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Экономическая правда".
2022-08-24T10:30
2022-08-24T10:30
2022-08-24T10:30
нацбанк
украина
гривна
экономика
новости
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Таким образом портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко анонсировал, что платежеспособность гривны рухнет вдвое - и это в случае оптимистичного инфляционного сценария.
https://ukraina.ru/20220816/1037749183.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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нацбанк, украина, гривна, экономика, новости
Нацбанк, Украина, Гривна, Экономика, Новости
Нацбанк Украины за неделю напечатал 30 миллиардов гривен
Национальный банк Украины за неделю "напечатал" 30 миллиардов гривен через выкуп облигаций государственного займа на эту сумму. Об этом 24 августа сообщает украинское издание "Экономическая правда".
Таким образом портфель облигаций внутреннего займа Нацбанка вырос до 589,57 миллиарда гривен.
Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций в понедельник на сумму пять миллиардов гривен (135,3 миллиона долларов), а во вторник — еще на 25 миллиардов гривен (676,9 миллиона долларов). Всего за последнюю неделю регулятор "напечатал" 30 миллиардов гривен (812,3 миллиона долларов)
Издание "Экономическая правда"
Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко анонсировал
, что платежеспособность гривны рухнет вдвое - и это в случае оптимистичного инфляционного сценария.