Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий - 16.08.2022 Украина.ру
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Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий
Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий - 16.08.2022 Украина.ру
Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий
Платежеспособность гривны снизится примерно вдвое в течение следующих двух лет, заявил 16 августа председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко
2022-08-16T22:04
2022-08-16T22:04
инфляция
гривна
экономика
нацбанк
новости
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По словам чиновника, подобный прогноз сделан экспертами Нацбанка, которые рассчитывают, что уровень инфляции не поднимется выше 40% по итогам 2022 года. По расчетам, инфляуия в 2023 году составит около 20%, в 2024 - около 10%. Озвученный инфляционный сценарий Шевченко назвал "оптимистическим" - по его словам, он вероятен при условии сохранения до конца 2022 года эмиссии гривны не более 30 млрд грн в месяц, и не более 400 млрд грн за весь год. В 2023 году по данному сценарию эмиссия должна быть сокращена вдвое, в 2024 - полностью остановлена.Журналисты издания "Страна" уже обратили внимание, что Нацбанк не уложится в план эмиссии на уровне 400 млрд грн - по информации издания, НБУ выкупил у Минфина его облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 250 млрд грн и довел свой общий портфель долговых бумаг правительства до 559,5 млрд грн. Также они отметили, что 15 августа Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета еще на 270 млрд грн за счет внутренних заимствований.
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инфляция, гривна, экономика, нацбанк, новости
инфляция, Гривна, Экономика, Нацбанк, Новости

Платежеспособность гривны рухнет минимум в два раза, и это оптимистичный сценарий

22:04 16.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Платежеспособность гривны снизится примерно вдвое в течение следующих двух лет, заявил 16 августа председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко
По словам чиновника, подобный прогноз сделан экспертами Нацбанка, которые рассчитывают, что уровень инфляции не поднимется выше 40% по итогам 2022 года. По расчетам, инфляуия в 2023 году составит около 20%, в 2024 - около 10%.
Озвученный инфляционный сценарий Шевченко назвал "оптимистическим" - по его словам, он вероятен при условии сохранения до конца 2022 года эмиссии гривны не более 30 млрд грн в месяц, и не более 400 млрд грн за весь год. В 2023 году по данному сценарию эмиссия должна быть сокращена вдвое, в 2024 - полностью остановлена.
Журналисты издания "Страна" уже обратили внимание, что Нацбанк не уложится в план эмиссии на уровне 400 млрд грн - по информации издания, НБУ выкупил у Минфина его облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 250 млрд грн и довел свой общий портфель долговых бумаг правительства до 559,5 млрд грн.
Также они отметили, что 15 августа Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета еще на 270 млрд грн за счет внутренних заимствований.
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