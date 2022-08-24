https://ukraina.ru/20220824/1038025545.html

Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ

Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ - 24.08.2022 Украина.ру

Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ

Заявления Госдепартамента США об отсутствии влиянии санкций на инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не соответствуют действительности, сказал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов

2022-08-24T08:23

2022-08-24T08:23

2022-08-24T08:23

санкции

сша

россия

новости

анатолий антонов

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Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают российским специалистам проводить инспекции на территории Штатов в рамках ДСНВ.По его мнению, Вашингтон должен на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам.

https://ukraina.ru/20220823/1038002671.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

санкции, сша, россия, новости, анатолий антонов