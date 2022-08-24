https://ukraina.ru/20220824/1038025545.html
Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ
Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ - 24.08.2022 Украина.ру
Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ
Заявления Госдепартамента США об отсутствии влиянии санкций на инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не соответствуют действительности, сказал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов
2022-08-24T08:23
2022-08-24T08:23
2022-08-24T08:23
санкции
сша
россия
новости
анатолий антонов
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Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают российским специалистам проводить инспекции на территории Штатов в рамках ДСНВ.По его мнению, Вашингтон должен на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам.
https://ukraina.ru/20220823/1038002671.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, сша, россия, новости, анатолий антонов
Санкции, США, Россия, Новости, Анатолий Антонов
Посол РФ Антонов рассказал, как санкции США осложняют проверки в рамках ДСНВ
Заявления Госдепартамента США об отсутствии влиянии санкций на инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не соответствуют действительности, сказал посол РФ в Штатах Анатолий Антонов
Ранее официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что американские санкции не мешают российским специалистам проводить инспекции на территории Штатов в рамках ДСНВ.
Этот процесс (проведения проверок) был серьёзно осложнён введёнными Вашингтоном антироссийскими санкциями. Отсутствие нормального авиационного сообщения с США, закрытие американскими союзниками воздушного пространства для пролёта российских самолётов, проблемы с получением транзитных виз для членов инспекционных групп и лётных экипажей - все это создает условия, при которых осуществление нами проверок на территории Соединенных Штатов затруднено... Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности.
Анатолий Антонов
посол РФ в США
По его мнению, Вашингтон должен на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам.