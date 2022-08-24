Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ - 24.08.2022 Украина.ру
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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ - 24.08.2022 Украина.ру
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ
Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
2022-08-24T08:10
2022-08-24T08:10
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армия
вс рф
уголовное дело
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Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сначала это произошло в апреле, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей, но за неделю до этого суд оштрафовал бывшего мэра еще по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.
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новости, армия, вс рф, уголовное дело
Новости, Армия, ВС РФ, уголовное дело

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ

08:10 24.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. <...> Проходят следственные действия.

собеседник РИА Новости
Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сначала это произошло в апреле, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей, но за неделю до этого суд оштрафовал бывшего мэра еще по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.
Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
07:40
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