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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ - 24.08.2022 Украина.ру
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ
Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
2022-08-24T08:10
2022-08-24T08:10
2022-08-24T08:10
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армия
вс рф
уголовное дело
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Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сначала это произошло в апреле, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей, но за неделю до этого суд оштрафовал бывшего мэра еще по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.
https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армия, вс рф, уголовное дело
Новости, Армия, ВС РФ, уголовное дело
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ
Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. <...> Проходят следственные действия.
Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сначала это произошло в апреле, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей, но за неделю до этого суд оштрафовал бывшего мэра еще по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.
Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.