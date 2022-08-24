https://ukraina.ru/20220824/1038025343.html

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ - 24.08.2022 Украина.ру

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии РФ

Против бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана завели уголовное дело за дискредитацию российской армии, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

2022-08-24T08:10

2022-08-24T08:10

2022-08-24T08:10

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Ранее Евгения Ройзмана три раза штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сначала это произошло в апреле, тогда размер штрафа составил 50 тысяч рублей, но за неделю до этого суд оштрафовал бывшего мэра еще по двум протоколам в сумме на 100 тысяч рублей.Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год.

https://ukraina.ru/20220824/1038024321.html

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2022

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новости, армия, вс рф, уголовное дело