https://ukraina.ru/20220824/1038025036.html

В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России

В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России - 24.08.2022 Украина.ру

В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России

Украинские силовики в Харькове начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан

2022-08-24T07:50

2022-08-24T07:50

2022-08-24T07:51

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В издании отмечают, что сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) допрашивают и обыскивают местных жителей.Из-за проверок образуются автомобильные пробки, в которых можно простоять более 20 минут. Также организованы и пешие патрули, досматривающие людей во дворах.Параллельно с этим в городе действуют комендантский час на ограничения перемещения жителей, добавляет издание.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

https://ukraina.ru/20220815/1037618822.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьков, украина, сбу, новости