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В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России
В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России - 24.08.2022 Украина.ру
В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России
Украинские силовики в Харькове начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан
2022-08-24T07:50
2022-08-24T07:50
2022-08-24T07:51
харьков
украина
сбу
новости
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В издании отмечают, что сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) допрашивают и обыскивают местных жителей.Из-за проверок образуются автомобильные пробки, в которых можно простоять более 20 минут. Также организованы и пешие патрули, досматривающие людей во дворах.Параллельно с этим в городе действуют комендантский час на ограничения перемещения жителей, добавляет издание.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьков, украина, сбу, новости
Харьков, Украина, СБУ, Новости
В Харькове устраивают "облавы" на местных жителей с родственниками или знакомыми в России
07:50 24.08.2022 (обновлено: 07:51 24.08.2022)
Украинские силовики в Харькове начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на горожан
В издании отмечают, что сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) допрашивают и обыскивают местных жителей.
Проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны. Часто спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России, поддерживают ли харьковчане с ними контакт. Иногда проверяют переписки в телефонах или же телефонную книгу.
Из-за проверок образуются автомобильные пробки, в которых можно простоять более 20 минут. Также организованы и пешие патрули, досматривающие людей во дворах.
Параллельно с этим в городе действуют комендантский час на ограничения перемещения жителей, добавляет издание.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.