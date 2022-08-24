https://ukraina.ru/20220824/1038023892.html

Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена

Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена - 24.08.2022 Украина.ру

Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена

Удар по Запорожской АЭС может повлечь плачевные последствия для Херсонщины, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

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По мнению Стремоусова, Зеленский абсолютно не контролирует искусственно созданные армии в Украине. Чиновник подчеркнул, что существуют коммерческие структурах, которые выполняют определенные задачи за деньги коллективного Запад. Стремоусов отметил, что вероятность серьезного удара по АЭС не исключена. По его словам, это самоубийство, в которое играют эти люди, "совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220823/1037970971.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, запорожская аэс, новости