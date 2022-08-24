Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена - 24.08.2022 Украина.ру
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Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена
Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена - 24.08.2022 Украина.ру
Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена
Удар по Запорожской АЭС может повлечь плачевные последствия для Херсонщины, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
запорожская аэс
новости
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По мнению Стремоусова, Зеленский абсолютно не контролирует искусственно созданные армии в Украине. Чиновник подчеркнул, что существуют коммерческие структурах, которые выполняют определенные задачи за деньги коллективного Запад. Стремоусов отметил, что вероятность серьезного удара по АЭС не исключена. По его словам, это самоубийство, в которое играют эти люди, "совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, запорожская аэс, новости
Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область, Запорожская АЭС, Новости

Стремоусов: Катастрофа на Запорожской АЭС не исключена

08:00 24.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Удар по Запорожской АЭС может повлечь плачевные последствия для Херсонщины, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
По мнению Стремоусова, Зеленский абсолютно не контролирует искусственно созданные армии в Украине. Чиновник подчеркнул, что существуют коммерческие структурах, которые выполняют определенные задачи за деньги коллективного Запад.
Конечно, если по Запорожской АЭС нанесут удар украинские нацисты, террористы, то это может действительно иметь большие последствия не только для жителей остатков Украины, но и для нас, для Херсонской области, для Запорожской области, для прилегающих к Запорожской АЭС регионов.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Стремоусов отметил, что вероятность серьезного удара по АЭС не исключена. По его словам, это самоубийство, в которое играют эти люди, "совершенно неадекватные, которые не отдают себе отчет в том, что происходит".
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Кирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьЗапорожская АЭСНовости
 
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