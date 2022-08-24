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Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться

Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться - 24.08.2022 Украина.ру

Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться

Херсонщина пока нельзя назвать обычным регионом России, но шаги в этом направлении сделаны, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

кирилл стремоусов

херсон

референдум

новости

херсонская область

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По словам чиновника, несмотря на некоторые социально-экономические трудности, прогноз скорее оптимистичный. Стремоусов также отметил, что один из главных вопросов, стоящих сейчас в Херсонской области - это вопрос о том, когда регион станет полноценным субъектом Российской Федерации. По словам представителя администрации, это вызвано тем, что население жаждет стабильности. Стремоусов также подчеркнул, что одной из основных задач в настоящий момент является создание новых рабочих мест. Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кирилл стремоусов, херсон, референдум, новости, херсонская область