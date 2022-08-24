Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться - 24.08.2022 Украина.ру
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Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться
Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться - 24.08.2022 Украина.ру
Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться
Херсонщина пока нельзя назвать обычным регионом России, но шаги в этом направлении сделаны, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-24T08:00
2022-08-24T08:00
кирилл стремоусов
херсон
референдум
новости
херсонская область
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По словам чиновника, несмотря на некоторые социально-экономические трудности, прогноз скорее оптимистичный. Стремоусов также отметил, что один из главных вопросов, стоящих сейчас в Херсонской области - это вопрос о том, когда регион станет полноценным субъектом Российской Федерации. По словам представителя администрации, это вызвано тем, что население жаждет стабильности. Стремоусов также подчеркнул, что одной из основных задач в настоящий момент является создание новых рабочих мест. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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кирилл стремоусов, херсон, референдум, новости, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Херсон, референдум, Новости, Херсонская область

Замглавы Херсонской ВГА: Люди говорят, что они готовы трудиться

08:00 24.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Херсонщина пока нельзя назвать обычным регионом России, но шаги в этом направлении сделаны, считает заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.
По словам чиновника, несмотря на некоторые социально-экономические трудности, прогноз скорее оптимистичный.
Если бы я вам рассказал, что мы буквально за несколько месяцев построили Россию - я бы на самом деле, может быть, был бы неправ, или немножко лукавил бы. Но сегодня массово люди выходят и говорят: "мы готовы трудиться".
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Стремоусов также отметил, что один из главных вопросов, стоящих сейчас в Херсонской области - это вопрос о том, когда регион станет полноценным субъектом Российской Федерации. По словам представителя администрации, это вызвано тем, что население жаждет стабильности.
Поэтому, люди сейчас находятся в некоем состоянии ожидании. Но мы, опять же, говорим – давайте вместе трудиться, давайте вместе создавать рабочие места, давайте потихонечку наполнять бюджет региона - одного из богатых регионов Украины, мы говорим о Херсонской области - и давайте уже возвращаться к мирной жизни, а не к ожиданию того, что вот-вот какие-то нацисты или Зеленский с Арестовичем ворвутся внезапно в Херсон. Что на самом деле, мы говорим, нереально и невозможно.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы ВГА Херсонской области
Стремоусов также подчеркнул, что одной из основных задач в настоящий момент является создание новых рабочих мест.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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