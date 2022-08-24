Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
После того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление ВС РФ будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей, потому что "там до Днепра голая степь".
Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться. Но в целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо.
По его мнению, у России преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющей.
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