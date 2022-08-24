Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе - 24.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220824/1037987406.html
Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе - 24.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
После того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление ВС РФ будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-08-24T05:30
2022-08-24T05:30
новости
донбасс
вс рф
алексей анпилогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_3202080511d1eb765bc1e423ff1fe55c.jpg
Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей, потому что "там до Днепра голая степь".По его мнению, у России преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036810290_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_3b8a6925a46fa5550a73f0fbc5ab592c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, вс рф, алексей анпилогов
Новости, Донбасс, ВС РФ, Алексей Анпилогов

Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе

05:30 24.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
После того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление ВС РФ будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей, потому что "там до Днепра голая степь".
Там есть небольшие реки и города вроде Павлограда или Красноармейска (Покровск), Межевая и Лозовая. Там есть пункты для обороны, за которые Украина будет держаться. Но в целом после того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его мнению, у России преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 17:47
Спецоперация: что происходит на фронте под Донецком
 
НовостиДонбассВС РФАлексей Анпилогов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Веселовский: Всю Украину придется отдать психиатрам
06:30Сергей Веселовский: Меня беспокоит расслабленность сограждан
06:20Стремоусов: Обстрелы стали частью жизни для Херсона
06:08Главное на 24 августа: в России и в мире
06:05Артамонов рассказал, какая сторона берёт верх в ходе боёв в ДНР
06:00Политолог Суздальцев рассказал, почему киевскому режиму важно запугать пленных украинцев
05:45"Наступит перелом": Анпилогов о том, когда начнет повально сдаваться армия Украины
05:40Военный эксперт рассказал, что делать с "лепестками"
05:35Эксперт Литовкин: НАТО не решится отправить войска на Украину
05:30Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе
05:15"Они это сделают": политолог-американист рассказал, как развалится Европа
05:10Стремоусов рассказал о новых обстрелах Антоновского моста
05:00"Украинские финты": военный эксперт о том, будет ли контрнаступление Украины на Херсон
04:45Политолог Ордуханян рассказал, как движется к своему финалу гегемония США
04:30Анпилогов о том, сможет ли РФ нанести удары по центрам принятия решений на Украине
04:20Эксперт рассказал, понесет ли Украина ответственность за применение запрещенного оружия
04:15Политолог рассказал, встретится ли Путин с Зеленским на саммите G-20
04:00Это страна, которая постоянно поддерживала террористов – политолог Ордуханян о США
19:52В Донецке вновь погибли мирные жители
18:56Обстрел Донецка, Дуда захотел ликвидировать "Северный поток-2". Итоги 23 августа
Лента новостейМолния