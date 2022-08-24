https://ukraina.ru/20220824/1037987406.html

Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе

Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе - 24.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в Донбассе

После того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление ВС РФ будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-08-24T05:30

2022-08-24T05:30

2022-08-24T05:30

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Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей, потому что "там до Днепра голая степь".По его мнению, у России преимущество в артиллерии, тактической авиации и средствах разведки станет подавляющей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037959378.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, вс рф, алексей анпилогов