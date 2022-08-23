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Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве
Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве - 23.08.2022 Украина.ру
Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве
Уехавший из России комик Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве в костюме цветов украинского флага, сообщает 23 августа "Рамблер"
2022-08-23T15:15
2022-08-23T15:15
2022-08-23T15:15
новости
галкин
варшава
концерт
украина
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Опубликовав отрывок выступления в сети, он подписал публикацию текстом с благодарностями зрителям.Ранее украинская певица Светлана Лобода тоже выступила в Риге в синем костюме с желтым шарфиком, но вызвала только недовольство у фанатов – большинство ее песен написаны на русском языке.С начала спецоперации Галкин вместе с супругой, советской и российской певицей Аллой Пугачевой, проживает в Израиле, дает концерты в Прибалтике. Артист нередко позволяет себе антироссийские замечания, оскорбляя президента РФ Владимира Путина и российский народ.Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что "демарш Галкина" для него – загадка. "Мне это непонятно. Я Макса считал умным человеком, но такие демарши… Он же понимает, что здесь не будет зритель ходить на его концерты, но тем не менее", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220815/1037670573.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, галкин, варшава, концерт, украина
Новости, Галкин, Варшава, концерт, Украина
Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве
Уехавший из России комик Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве в костюме цветов украинского флага, сообщает 23 августа "Рамблер"
Опубликовав отрывок выступления в сети, он подписал публикацию текстом с благодарностями зрителям.
Я получил от вас заряд невероятной энергии!
Ранее украинская певица Светлана Лобода тоже выступила в Риге в синем костюме с желтым шарфиком, но вызвала только недовольство у фанатов – большинство ее песен написаны на русском языке.
С начала спецоперации Галкин вместе с супругой, советской и российской певицей Аллой Пугачевой, проживает в Израиле, дает концерты в Прибалтике. Артист нередко позволяет себе антироссийские замечания, оскорбляя президента РФ Владимира Путина и российский народ.
Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что "демарш Галкина" для него – загадка. "Мне это непонятно. Я Макса считал умным человеком, но такие демарши… Он же понимает, что здесь не будет зритель ходить на его концерты, но тем не менее", - сказал он.