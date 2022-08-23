https://ukraina.ru/20220823/1037998591.html

Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве

Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве - 23.08.2022 Украина.ру

Галкин в жовто-блакитном получил заряд "невероятной энергии" в Варшаве

Уехавший из России комик Максим Галкин провел сольный концерт в Варшаве в костюме цветов украинского флага, сообщает 23 августа "Рамблер"

2022-08-23T15:15

2022-08-23T15:15

2022-08-23T15:15

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галкин

варшава

концерт

украина

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Опубликовав отрывок выступления в сети, он подписал публикацию текстом с благодарностями зрителям.Ранее украинская певица Светлана Лобода тоже выступила в Риге в синем костюме с желтым шарфиком, но вызвала только недовольство у фанатов – большинство ее песен написаны на русском языке.С начала спецоперации Галкин вместе с супругой, советской и российской певицей Аллой Пугачевой, проживает в Израиле, дает концерты в Прибалтике. Артист нередко позволяет себе антироссийские замечания, оскорбляя президента РФ Владимира Путина и российский народ.Ранее в интервью Украина.ру музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что "демарш Галкина" для него – загадка. "Мне это непонятно. Я Макса считал умным человеком, но такие демарши… Он же понимает, что здесь не будет зритель ходить на его концерты, но тем не менее", - сказал он.

https://ukraina.ru/20220815/1037670573.html

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новости, галкин, варшава, концерт, украина