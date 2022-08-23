Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Несмотря на отдельные успехи, киевский режим не состоянии остановить продвижение российских войск, не говоря уже об организации успешного контрнаступления. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt
После шести месяцев военных действий дела у Киева идут не очень хорошо. Режим вот-вот потеряет контроль над Донбассом, а большая часть юга страны уже находится под контролем России. В настоящее время нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эта ситуация изменится, указывает издание.
Объявленное Киевом с конца мая контрнаступление в районе Херсона – которое было бы крайне важным для того, чтобы в будущем не допустить захвата Москвой города-порта Одессы и, таким образом, окончательного отсечения страны от выхода к Чёрному морю – не состоится, потому что украинские вооруженные силы в настоящее время не в состоянии это сделать
Западные СМИ и аналитические центры всё время сообщают об отдельных успехах киевского режима, таких, как уничтожение российских самолётов в Крыму или обстрел стратегически важных мостов через Днепр, представляя их как потенциальный поворотный момент в ходе боевых действий.
Однако в реальности такие события не смогут остановить продвижение российских войск, указывает издание.