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Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном

Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном - 23.08.2022 Украина.ру

Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном

Несмотря на отдельные успехи, киевский режим не состоянии остановить продвижение российских войск, не говоря уже об организации успешного контрнаступления. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt

2022-08-23T13:10

2022-08-23T13:10

2022-08-23T13:10

новости

спецоперация

германия

контрнаступление

херсон

сми

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После шести месяцев военных действий дела у Киева идут не очень хорошо. Режим вот-вот потеряет контроль над Донбассом, а большая часть юга страны уже находится под контролем России. В настоящее время нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эта ситуация изменится, указывает издание.Западные СМИ и аналитические центры всё время сообщают об отдельных успехах киевского режима, таких, как уничтожение российских самолётов в Крыму или обстрел стратегически важных мостов через Днепр, представляя их как потенциальный поворотный момент в ходе боевых действий. Однако в реальности такие события не смогут остановить продвижение российских войск, указывает издание.

https://ukraina.ru/20220816/1037723756.html

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новости, спецоперация, германия, контрнаступление, херсон, сми