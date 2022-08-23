Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном - 23.08.2022 Украина.ру
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Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном - 23.08.2022 Украина.ру
Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
Несмотря на отдельные успехи, киевский режим не состоянии остановить продвижение российских войск, не говоря уже об организации успешного контрнаступления. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt
2022-08-23T13:10
2022-08-23T13:10
новости
спецоперация
германия
контрнаступление
херсон
сми
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После шести месяцев военных действий дела у Киева идут не очень хорошо. Режим вот-вот потеряет контроль над Донбассом, а большая часть юга страны уже находится под контролем России. В настоящее время нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эта ситуация изменится, указывает издание.Западные СМИ и аналитические центры всё время сообщают об отдельных успехах киевского режима, таких, как уничтожение российских самолётов в Крыму или обстрел стратегически важных мостов через Днепр, представляя их как потенциальный поворотный момент в ходе боевых действий. Однако в реальности такие события не смогут остановить продвижение российских войск, указывает издание.
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новости, спецоперация, германия, контрнаступление, херсон, сми
Новости, Спецоперация, Германия, контрнаступление, Херсон, СМИ

Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном

13:10 23.08.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Несмотря на отдельные успехи, киевский режим не состоянии остановить продвижение российских войск, не говоря уже об организации успешного контрнаступления. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 августа в немецкой газете Die Welt
После шести месяцев военных действий дела у Киева идут не очень хорошо. Режим вот-вот потеряет контроль над Донбассом, а большая часть юга страны уже находится под контролем России. В настоящее время нет никаких признаков того, что в обозримом будущем эта ситуация изменится, указывает издание.

Объявленное Киевом с конца мая контрнаступление в районе Херсона – которое было бы крайне важным для того, чтобы в будущем не допустить захвата Москвой города-порта Одессы и, таким образом, окончательного отсечения страны от выхода к Чёрному морю – не состоится, потому что украинские вооруженные силы в настоящее время не в состоянии это сделать

Кристоф Шлиц
Обозреватель немецкой газеты Die Welt
Западные СМИ и аналитические центры всё время сообщают об отдельных успехах киевского режима, таких, как уничтожение российских самолётов в Крыму или обстрел стратегически важных мостов через Днепр, представляя их как потенциальный поворотный момент в ходе боевых действий.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 13:02
Минобороны РФ признало диверсией события под ДжанкоемМинистерство обороны РФ назвало диверсией взрывы на военном складе в районе Джанкоя в Крыму. Соответствующее заявление ведомства было обнародовано 16 августа
Однако в реальности такие события не смогут остановить продвижение российских войск, указывает издание.
 
НовостиСпецоперацияГерманияконтрнаступлениеХерсонСМИ
 
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