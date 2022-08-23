https://ukraina.ru/20220823/1037978644.html

Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего

Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего - 23.08.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего

Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости

2022-08-23T10:27

2022-08-23T10:27

2022-08-23T10:27

новости

энергетический кризис

европа

германия

газ

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Он отметил, что домохозяйства, в отличии от крупного государственного производства, не имеют такой поддержки правительства, и, вероятно, столкнутся с неприятным ростом платежей и проблемой доступности энергоносителей.По словам Сасима, ключевой фактор скачка цен – рост цен на газ. Увеличение цен на газ в существующей хозяйственной модели Европы неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял проблемы энергетического кризиса в Северной Европе: "Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем".

https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html

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2022

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новости, энергетический кризис, европа, германия, газ