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Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости
2022-08-23T10:27
2022-08-23T10:27
2022-08-23T10:27
новости
энергетический кризис
европа
германия
газ
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Он отметил, что домохозяйства, в отличии от крупного государственного производства, не имеют такой поддержки правительства, и, вероятно, столкнутся с неприятным ростом платежей и проблемой доступности энергоносителей.По словам Сасима, ключевой фактор скачка цен – рост цен на газ. Увеличение цен на газ в существующей хозяйственной модели Европы неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял проблемы энергетического кризиса в Северной Европе: "Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энергетический кризис, европа, германия, газ
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости
Следует отметить, что промышленность ЕС очень эффективно использует электроэнергию, что, безусловно, снижает чувствительность энергоемких предприятий к росту энергоцен. Кроме того, в ряде стран ЕС, в частности Германии, действуют серьезные программы государственной поддержки крупных предприятий.
Он отметил, что домохозяйства, в отличии от крупного государственного производства, не имеют такой поддержки правительства, и, вероятно, столкнутся с неприятным ростом платежей и проблемой доступности энергоносителей.
По словам Сасима, ключевой фактор скачка цен – рост цен на газ. Увеличение цен на газ в существующей хозяйственной модели Европы неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.
Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял проблемы энергетического кризиса в Северной Европе: "Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем".