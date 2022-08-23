Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости
2022-08-23T10:27
2022-08-23T10:27
новости
энергетический кризис
европа
германия
газ
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Он отметил, что домохозяйства, в отличии от крупного государственного производства, не имеют такой поддержки правительства, и, вероятно, столкнутся с неприятным ростом платежей и проблемой доступности энергоносителей.По словам Сасима, ключевой фактор скачка цен – рост цен на газ. Увеличение цен на газ в существующей хозяйственной модели Европы неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял проблемы энергетического кризиса в Северной Европе: "Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню &lt;…&gt; При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем".
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новости, энергетический кризис, европа, германия, газ
Новости, энергетический кризис, Европа, Германия, газ

Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего

10:27 23.08.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВетровые электростанции в поселке Мирный
Ветровые электростанции в поселке Мирный - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Цены на электроэнергию в Европе находятся на рекордно высоких уровнях и отражаются, прежде всего, не на крупных предприятиях, а на рядовых гражданах, объяснил директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Об этом 23 августа передает РИА Новости
Следует отметить, что промышленность ЕС очень эффективно использует электроэнергию, что, безусловно, снижает чувствительность энергоемких предприятий к росту энергоцен. Кроме того, в ряде стран ЕС, в частности Германии, действуют серьезные программы государственной поддержки крупных предприятий.
Он отметил, что домохозяйства, в отличии от крупного государственного производства, не имеют такой поддержки правительства, и, вероятно, столкнутся с неприятным ростом платежей и проблемой доступности энергоносителей.
По словам Сасима, ключевой фактор скачка цен – рост цен на газ. Увеличение цен на газ в существующей хозяйственной модели Европы неизбежно разгоняет цены на электроэнергию.
Ранее обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Жани Леруа в своей статье высмеял проблемы энергетического кризиса в Северной Европе: "Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню <…> При температуре минус 25 градусов гражданин Швеции несгибаем".
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
05:52
Хроника энергетической войны: последние событияЦена на газ и голые противницы России
 
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