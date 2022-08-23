Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037976386.html
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения - 23.08.2022 Украина.ру
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители Вашингтона, написала газета Politico
2022-08-23T09:43
2022-08-23T09:46
сша
новости
украина
оружие
военная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994569_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_99959fe7108a88315918ade71515ffb9.jpg.webp
В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, в то время как подобная помощь не была анонсирована официально.Также газета Politico сообщила, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи киевскому режиму управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, но при этом публичного подтверждения такой информации не было.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994569_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_756cb4be4620c2c23e14b509f06607cd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, новости, украина, оружие, военная помощь
США, Новости, Украина, оружие, военная помощь

Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения

09:43 23.08.2022 (обновлено: 09:46 23.08.2022)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители Вашингтона, написала газета Politico
В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, в то время как подобная помощь не была анонсирована официально.
Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности.
военный чиновник
Также газета Politico сообщила, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи киевскому режиму управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, но при этом публичного подтверждения такой информации не было.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
Подразделения ЮВО завершили участие в учениях на полигонах Крыма
Вчера, 14:11
Чем воюют на Украине: как Киев хочет бомбить Крымский мост
 
СШАНовостиУкраинаоружиевоенная помощь
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08"Кисло с гарантиями": Медведев предсказал незавидную судьбу киевского режима
11:00В Запорожье готовы доказать обстрелы АЭС со стороны ВСУ
10:57Володин: Зеленский боится трибунала над военными своего режима
10:55Дуда предложил депутатам Рады подписать добрососедское соглашение с Польшей
10:51В Казахстане потребовали объявить посла Украины персоной нон грата за русофобию
10:37Die Zeit: Канцлер Шольц не смог найти замену российскому газу в Канаде
10:27Эксперт объяснил, на кого энергетический кризис повлияет больше всего
10:19"Каждый уже занял свою позицию": во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к СВО
09:57Американский военный призвал прекратить военные действия на Украине
09:51Боксеру Усику повторно предложат Героя Украины
09:50Вода, лекарства, школьные тетради: в Донбасс прибывают тонны гуманитарной помощи - МЧС
09:47Демайданизация сознания: основы технологии
09:43Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
09:38"Двуличие и цинизм": Косачев обвинил Госдеп в поощрении терактов
09:35Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавами
09:22"Зачем Киеву выбивать из-под себя табуретку?". Что происходит на Запорожской АЭС
09:10Сыма Нань и американская недвижимость
09:04FT: немцы из города Шведт в гневе из-за политики против России
08:55"Мощные" гарантии безопасности, детали бегства Вовк. Главное на Украине на утро 23 августа
08:47Генпрокурор Польши обвинил главу ЕК в обмане, а ее заместителя назвал "вредной чешкой"
Лента новостейМолния