https://ukraina.ru/20220823/1037976386.html
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения - 23.08.2022 Украина.ру
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители Вашингтона, написала газета Politico
2022-08-23T09:43
2022-08-23T09:43
2022-08-23T09:46
сша
новости
украина
оружие
военная помощь
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В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, в то время как подобная помощь не была анонсирована официально.Также газета Politico сообщила, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи киевскому режиму управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, но при этом публичного подтверждения такой информации не было.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.
https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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сша, новости, украина, оружие, военная помощь
США, Новости, Украина, оружие, военная помощь
Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения
09:43 23.08.2022 (обновлено: 09:46 23.08.2022)
США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители Вашингтона, написала газета Politico
В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, в то время как подобная помощь не была анонсирована официально.
Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в нашем официальном заявлении не было конкретным. Мы представили это таким образом, что мы поставляем противорадиолокационные возможности.
Также газета Politico сообщила, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи киевскому режиму управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, но при этом публичного подтверждения такой информации не было.
Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.