https://ukraina.ru/20220823/1037976386.html

Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения

Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения - 23.08.2022 Украина.ру

Газета Politico предположила, что США тайно передают Украине вооружения

США поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители Вашингтона, написала газета Politico

2022-08-23T09:43

2022-08-23T09:43

2022-08-23T09:46

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В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, в то время как подобная помощь не была анонсирована официально.Также газета Politico сообщила, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи киевскому режиму управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, но при этом публичного подтверждения такой информации не было.Ранее Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения.

https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

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сша, новости, украина, оружие, военная помощь