https://ukraina.ru/20220823/1037967848.html

"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове

"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове - 23.08.2022 Украина.ру

"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове

Если Россия не дойдет до границы бывшей УССР и останется часть Украины, то Турция будет там обогащаться, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:00

2022-08-23T08:00

эрдоган

турция

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.По его мнению, если РФ дойдет до конца и завершит СВО на всей территории Украины, то "Турция – наш партнер, пускай восстанавливает, я думаю, мы воспользуемся услугами".Турция играет в беспроигрышную для себя игру, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, турция, украина, россия, новости