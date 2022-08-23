https://ukraina.ru/20220823/1037967848.html
"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове
"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове - 23.08.2022 Украина.ру
"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове
Если Россия не дойдет до границы бывшей УССР и останется часть Украины, то Турция будет там обогащаться, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
2022-08-23T08:00
2022-08-23T08:00
2022-08-23T08:00
эрдоган
турция
украина
россия
новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.По его мнению, если РФ дойдет до конца и завершит СВО на всей территории Украины, то "Турция – наш партнер, пускай восстанавливает, я думаю, мы воспользуемся услугами".Турция играет в беспроигрышную для себя игру, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037801382.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эрдоган, турция, украина, россия, новости
Эрдоган, Турция, Украина, Россия, Новости
"Эрдоган приехал делать бабки": эксперт Ордуханян о трехсторонней встрече во Львове
Если Россия не дойдет до границы бывшей УССР и останется часть Украины, то Турция будет там обогащаться, сказал политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в интервью Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган играет, как всегда, практически беспроигрышную партию. Что мы так удивляемся, что он заключил, допустим, с Украиной договор о восстановлении инфраструктуры. Если так получится, и мы совершим ошибку, не дойдем до границы бывшей УССР, которая как известно – Львов, Ужгород – вот там… Тогда останется какой-то кусочек бандерофашистского государства, где Турция будет делать свои деньги.
Рафаэль Ордуханян
политолог-американист, доктор политических наук
По его мнению, если РФ дойдет до конца и завершит СВО на всей территории Украины, то "Турция – наш партнер, пускай восстанавливает, я думаю, мы воспользуемся услугами".
Турция играет в беспроигрышную для себя игру, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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