Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
Нынешний конфликт на Украине начался еще с проблем Советского Союза, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T07:15
2022-08-23T07:15
украина
сво
новости
евгений норин
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По его словам, советские элиты не хотели реально решать проблемы, они хотели иметь моральное преимущество, поэтому в результате произошли Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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украина, сво, новости, евгений норин
Украина, СВО, Новости, Евгений Норин

Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине

07:15 23.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Нынешний конфликт на Украине начался еще с проблем Советского Союза, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Вообще нынешний конфликт начался еще с проблем Советского Союза. СССР распилили самым простым способом – по административным границам республик. Но это не решало фактически существующую проблему.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его словам, советские элиты не хотели реально решать проблемы, они хотели иметь моральное преимущество, поэтому в результате произошли Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Путин Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 15:49
Зеленский так давно хотел встречи с Путиным, а теперь отказывается. В чём дело?
 
УкраинаСВОНовостиЕвгений Норин
 
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