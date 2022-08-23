https://ukraina.ru/20220823/1037967080.html

Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине

Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине - 23.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине

Нынешний конфликт на Украине начался еще с проблем Советского Союза, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T07:15

2022-08-23T07:15

2022-08-23T07:15

украина

сво

новости

евгений норин

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По его словам, советские элиты не хотели реально решать проблемы, они хотели иметь моральное преимущество, поэтому в результате произошли Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сво, новости, евгений норин