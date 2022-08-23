https://ukraina.ru/20220823/1037967080.html
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине - 23.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
Нынешний конфликт на Украине начался еще с проблем Советского Союза, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T07:15
2022-08-23T07:15
2022-08-23T07:15
украина
сво
новости
евгений норин
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По его словам, советские элиты не хотели реально решать проблемы, они хотели иметь моральное преимущество, поэтому в результате произошли Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Приднестровье, а в отложенном режиме Крым и Донбасс.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/00/1034310069_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_833765a4c975df4452c3c23068db9919.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сво, новости, евгений норин
Военный эксперт рассказал, когда начался конфликт на Украине
Нынешний конфликт на Украине начался еще с проблем Советского Союза, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру