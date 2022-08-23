Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037965115.html
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
В данный момент единственное, что позволяет ВСУ неплохо держать оборону – рельеф местности, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-08-23T05:20
2022-08-23T05:20
новости
зима
погода
оборона
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/80/1020058005_0:62:1147:707_1920x0_80_0_0_e6ccb36d2164232c4fc6f647635d4dda.jpg.webp
Рельеф западного Донбасса не очень подходящий для наступления, пояснил Анпилогов, так как много холмов, оврагов и балок, а также городская застройка.По его мнению, зимой, после окончания периода осенней распутицы, наступающая армия, имея контроль над небом, получит ощутимое преимущество.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881025.html
зима
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102005/80/1020058005_62:0:1086:768_1920x0_80_0_0_da3960afd6e1d8224a4a0ad291a83a27.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зима, погода, оборона, всу
Новости, Зима, погода, Оборона, ВСУ

Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт

05:20 23.08.2022
 
© Фото : пресс-служба ВС УкраиныВСУ артиллерия пушка
ВСУ артиллерия пушка - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : пресс-служба ВС Украины
Читать в
В данный момент единственное, что позволяет ВСУ неплохо держать оборону – рельеф местности, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Как только настанет зимний период, обороняться в сыром, продуваемом окопе под дождем, получив воспаление легких, достаточно трудно.
Рельеф западного Донбасса не очень подходящий для наступления, пояснил Анпилогов, так как много холмов, оврагов и балок, а также городская застройка.
По его мнению, зимой, после окончания периода осенней распутицы, наступающая армия, имея контроль над небом, получит ощутимое преимущество.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, Северном потоке-2 и европейской зиме. Видео
19 августа, 16:13
Ищенко о капитуляции Украины, разделе Польши, "Северном потоке-2" и европейской зиме
 
НовостиЗимапогодаОборонаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Эксперт о том, как Польша поддерживает инициативу Зеленского о запрете въезда россиян в ЕС
05:25Сотрудник ВГА Запорожья рассказал, как в регионе прекратились проукраинские акции
05:20Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
05:15"Она вышла размашистой": военный историк Норин о спецоперации РФ на Украине
05:10Эксперт раскрыл основную кадровую проблему ВСУ
05:05Активист Антимайдана из Днепропетровска: все идет по плану
05:00Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
04:55Анпилогов рассказал, в чем заключается преимущество ВС РФ перед ВСУ
04:50Между Донбассом и Днепром есть пункты обороны, за которые ВСУ будут держаться – эксперт
04:45"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму
04:40Экс-активист Антимайдана: Днепропетровск - это русский город
04:30Гаспарян о том, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина
04:15"Американцы открестятся": политолог о том, если киевский режим ударит по Крымскому мосту
04:10Анпилогов раскрыл, какую провокацию может готовить Киев к Дню независимости
04:05Россия в любой момент может ударить по украинским центрам принятия решений – эксперт
04:00"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары
02:00Почему вместо десанта на Змеиный морская пехота Черноморского флота атаковала дельту Дуная
21:57Сенатор призвал Эстонию выдать России убийцу Дарьи Дугиной
21:27Латвийские силовики разогнали акцию протеста у памятника Освободителям Риги
20:44Президент Путин наградил Дарью Дугину Орденом Мужества посмертно
Лента новостейМолния