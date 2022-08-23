https://ukraina.ru/20220823/1037965115.html
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт - 23.08.2022 Украина.ру
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
В данный момент единственное, что позволяет ВСУ неплохо держать оборону – рельеф местности, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-08-23T05:20
2022-08-23T05:20
2022-08-23T05:20
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оборона
всу
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Рельеф западного Донбасса не очень подходящий для наступления, пояснил Анпилогов, так как много холмов, оврагов и балок, а также городская застройка.По его мнению, зимой, после окончания периода осенней распутицы, наступающая армия, имея контроль над небом, получит ощутимое преимущество.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037881025.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зима, погода, оборона, всу
Новости, Зима, погода, Оборона, ВСУ
Оборона ВСУ начнет рассыпаться с наступлением холодов - эксперт
В данный момент единственное, что позволяет ВСУ неплохо держать оборону – рельеф местности, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов