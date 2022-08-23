Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
Мобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:45
2022-08-23T05:45
евгений норин
новости
украина
россия
мобилизация
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По его словам, Москва по политическим причинам не объявляет мобилизацию.По его мнению, ситуация в России "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, а пока будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037921710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений норин, новости, украина, россия, мобилизация
Евгений Норин, Новости, Украина, Россия, мобилизация

Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ

05:45 23.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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Мобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По его словам, Москва по политическим причинам не объявляет мобилизацию.
Мобилизация у нас может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри России. Потому что это чревато серьезными внутриполитическими последствиями.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его мнению, ситуация в России "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, а пока будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 09:23
"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу
 
Евгений НоринНовостиУкраинаРоссиямобилизация
 
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