https://ukraina.ru/20220823/1037955130.html

Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ

Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ - 23.08.2022 Украина.ру

Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ

Мобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:45

2022-08-23T05:45

2022-08-23T05:45

евгений норин

новости

украина

россия

мобилизация

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По его словам, Москва по политическим причинам не объявляет мобилизацию.По его мнению, ситуация в России "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, а пока будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037921710.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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евгений норин, новости, украина, россия, мобилизация