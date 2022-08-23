https://ukraina.ru/20220823/1037955130.html
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
Мобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:45
2022-08-23T05:45
2022-08-23T05:45
евгений норин
новости
украина
россия
мобилизация
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По его словам, Москва по политическим причинам не объявляет мобилизацию.По его мнению, ситуация в России "все ушли на фронт" возможна только в том случае, если НАТО напрямую вмешается в конфликт своими воинскими частями, а пока будут формироваться добровольческие подразделения и добираться люди из Донбасса.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037921710.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений норин, новости, украина, россия, мобилизация
Евгений Норин, Новости, Украина, Россия, мобилизация
Эксперт Норин объяснил, при каких условиях может начаться мобилизация в РФ
Мобилизация в России может быть объявлена только в случае экзистенциальной угрозы, если боевые действия будут идти внутри РФ, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру