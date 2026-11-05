https://ukraina.ru/20261105/posovetovali-ne-toropitsya-pustyat-li-evropu-za-stol-peregovorov--mnenie-ischenko-1084274286.html

"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко

"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко - 05.11.2026 Украина.ру

"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко

Когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине — но их не видят там ни Россия, ни США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-05T04:29

2026-11-05T04:29

2026-11-05T04:29

новости

европа

россия

сша

украина.ру

ес

владимир путин

главные новости

главное

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/04/1084273553_0:360:1255:1065_1920x0_80_0_0_10e9202fe45f8b4cb6b011d0ba7603c1.png

Журналист спросил, почему Европа ведёт себя противоречиво: одни её лидеры звонят президенту РФ Владимиру Путину, а в Польше в это же время идут учения "коалиции желающих". Ищенко объяснил, что за этим стоит — и почему Европу не видят за столом переговоров."Но когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — рассказал эксперт.При этом, добавил политолог, Евросоюз собирался договариваться не с Киевом, а с Москвой и Вашингтоном. "Он собирался с Россией и США договариваться о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться", — подчеркнул Ищенко.Итог оказался не в пользу европейцев. "Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — заявил он. "Если он не сделает предложения, которые Россию устроят, то его никто туда не пустит", — объяснил Ищенко.А если не пустят — последствия для Евросоюза очевидны. "А если не пустят, то проблемы будут решать не вместе с ним, а вместо него", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.

европа

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, россия, сша, украина.ру, ес, владимир путин, главные новости, главное, сво, дзен сво, переговоры по украине 2026, переговоры, новости переговоров, война, чем закончится война на украине, евросоюз, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен, украина.ру дзен