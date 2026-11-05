"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко - 05.11.2026 Украина.ру
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"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко
"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко - 05.11.2026 Украина.ру
"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко
Когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине — но их не видят там ни Россия, ни США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-11-05T04:29
2026-11-05T04:29
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Журналист спросил, почему Европа ведёт себя противоречиво: одни её лидеры звонят президенту РФ Владимиру Путину, а в Польше в это же время идут учения "коалиции желающих". Ищенко объяснил, что за этим стоит — и почему Европу не видят за столом переговоров."Но когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — рассказал эксперт.При этом, добавил политолог, Евросоюз собирался договариваться не с Киевом, а с Москвой и Вашингтоном. "Он собирался с Россией и США договариваться о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться", — подчеркнул Ищенко.Итог оказался не в пользу европейцев. "Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — заявил он. "Если он не сделает предложения, которые Россию устроят, то его никто туда не пустит", — объяснил Ищенко.А если не пустят — последствия для Евросоюза очевидны. "А если не пустят, то проблемы будут решать не вместе с ним, а вместо него", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.
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"Посоветовали не торопиться": пустят ли Европу за стол переговоров — мнение Ищенко

04:29 05.11.2026
 
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Украина.ру / Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине — но их не видят там ни Россия, ни США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, почему Европа ведёт себя противоречиво: одни её лидеры звонят президенту РФ Владимиру Путину, а в Польше в это же время идут учения "коалиции желающих". Ищенко объяснил, что за этим стоит — и почему Европу не видят за столом переговоров.
"Но когда для Европы возникла опасность трёхсторонних переговоров "Россия — США — Китай", европейцы попытались попасть за стол переговоров по Украине, чтобы защитить свои интересы", — рассказал эксперт.
При этом, добавил политолог, Евросоюз собирался договариваться не с Киевом, а с Москвой и Вашингтоном. "Он собирался с Россией и США договариваться о том, как ему выходить из этой ситуации. Но европейцам посоветовали не торопиться", — подчеркнул Ищенко.
Итог оказался не в пользу европейцев. "Их за столом переговоров не видят ни Россия, ни США", — заявил он. "Если он не сделает предложения, которые Россию устроят, то его никто туда не пустит", — объяснил Ищенко.
А если не пустят — последствия для Евросоюза очевидны. "А если не пустят, то проблемы будут решать не вместе с ним, а вместо него", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США готовы расплатиться Украиной по своим счетам, чтобы договориться с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Дмитрий Суслов: У Европы остались считанные месяцы на миллиардную помощь Украине" на сайте Украина.ру.
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