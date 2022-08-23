https://ukraina.ru/20220823/1037942058.html

"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму

"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму - 23.08.2022 Украина.ру

"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму

Паники в Крыму нет, но известия о взрывах активно обсуждаются не без чувства тревоги, сказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов в интервью Украина.ру

2022-08-23T04:45

2022-08-23T04:45

2022-08-23T04:45

крым

новости

севастополь

сергей степанов

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Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. 20 августа один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю, а 21 августа в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.По его мнению, в последние дни украинского обывателя переключают с темы несостоявшегося наступления на Херсон на Крым.Туристы в Крыму не собираются "паковать чемоданы и уезжать, пляжи полны народу – никто не бежит", заключил редактор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, новости, севастополь, сергей степанов