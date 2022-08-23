"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму - 23.08.2022 Украина.ру
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"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму
"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму - 23.08.2022 Украина.ру
"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму
Паники в Крыму нет, но известия о взрывах активно обсуждаются не без чувства тревоги, сказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов в интервью Украина.ру
2022-08-23T04:45
2022-08-23T04:45
крым
новости
севастополь
сергей степанов
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Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. 20 августа один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю, а 21 августа в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.По его мнению, в последние дни украинского обывателя переключают с темы несостоявшегося наступления на Херсон на Крым.Туристы в Крыму не собираются "паковать чемоданы и уезжать, пляжи полны народу – никто не бежит", заключил редактор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037751327.html
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крым, новости, севастополь, сергей степанов
Крым, Новости, Севастополь, Сергей Степанов

"Никто не бежит": Степанов рассказал, что сейчас происходит в Крыму

04:45 23.08.2022
 
© тг-канал "ЧП / Крым"Новофёдоровка взрыв
Новофёдоровка взрыв
© тг-канал "ЧП / Крым"
Читать в
Паники в Крыму нет, но известия о взрывах активно обсуждаются не без чувства тревоги, сказал главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов в интервью Украина.ру
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. 20 августа один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю, а 21 августа в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
Паники нет. Но, конечно, известия о взрывах активно обсуждалось не без чувства тревоги. Но картина массового бегства из Крыма – это фейк украинских СМИ.
Сергей Степанов интервью
Сергей Степанов
главный редактор интернет-издания "Политнавигатор"
По его мнению, в последние дни украинского обывателя переключают с темы несостоявшегося наступления на Херсон на Крым.
Туристы в Крыму не собираются "паковать чемоданы и уезжать, пляжи полны народу – никто не бежит", заключил редактор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Судоходство в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 09:00
Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа
 
КрымНовостиСевастопольСергей Степанов
 
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