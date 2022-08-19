https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html
Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет
Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет - 19.08.2022 Украина.ру
Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет
Украина.ру, 19.08.2022
2022-08-19T17:46
2022-08-19T17:46
2022-08-19T17:46
интервью
сергей степанов
крым
бальбек
крымский мост
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Главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру о реакции жителей Крыма на попытку ВСУ ударить по аэродрому в Бальбеке и Крымскому мосту.- Сергей, как крымчане встретили известие о попытках Киева обстрелять эти объекты? Была ли паника?- Паники нет. Но, конечно, известия о взрывах активно обсуждалось не без чувства тревоги. Но картина массового бегства из Крыма – это фейк украинских СМИ.Причем нужно понимать, что в последние дни украинцы сами себя дискредитировали.Например, печально известные деятели типа Тараса Березовца, Антона Геращенко, Евгена Карася буквально одновременно опубликовали ложное видео "пожара и взрывов в Бельбеке", которое было заготовлено заранее.Кстати, где-то неделю назад Карась у себя в "телеге" опубликовал методичку для последователей, как надо троллить "москалей" по поводу Крыма. Мол, больше смеха, чтобы им обидно было. Высмеивают слова экспертов вроде Игоря Коротченко или главы Крыма Сергея Аксенова о том, что полуостров - под надежной охраной систем ПВО, которым нет аналогов в мире. Ну, и известное заявление Дмитрия Медведева о красных линиях по поводу Крыма. От лица крымчан сами украинцы забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве, претензии в адрес военных и тому подобное "творчество". Затем "скриншоты" с написанными самими украинцами сообщениями разгоняются в киевских СМИ как свидетельство начала "исхода оккупантов".Вообще, впечатление такое, что в последние дни украинского обывателя переключают с темы несостоявшегося наступления на Херсон на Крым – создают иллюзию скорого проведения обещанного еще Гелетеем "парада в Севастополе".- А как к происходящему относятся отдыхающие в Крыму?- От основных курортных мест это все далеко. Никто не собирается паковать чемоданы и уезжать. Пляжи полны народу – никто не бежит.- Откуда в украинских СМИ появились кадры заторов на Крымском мосту?- Там сейчас идет ремонт полотна, поэтому, если вы посмотрели бы навигатор, он в этом районе действительно был красным (были пробки - Ред.). После ЧП в Новофедоровке Сергей Аксенов дал указание прекратить работы до окончания сезона.Правда, говорят, что заторы еще и с другой стороны моста – на материке, где также в разгар сезона ремонтируют дорогу.
https://ukraina.ru/20220819/1037852884.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, сергей степанов, крым, бальбек, крымский мост
Главный редактор интернет-издания "Политнавигатор" Сергей Степанов рассказал в интервью изданию Украина.ру о реакции жителей Крыма на попытку ВСУ ударить по аэродрому в Бальбеке и Крымскому мосту.
- Сергей, как крымчане встретили известие о попытках Киева обстрелять эти объекты? Была ли паника?
- Паники нет. Но, конечно, известия о взрывах активно обсуждалось не без чувства тревоги. Но картина массового бегства из Крыма – это фейк украинских СМИ.
Причем нужно понимать, что в последние дни украинцы сами себя дискредитировали.
Например, печально известные деятели типа Тараса Березовца, Антона Геращенко, Евгена Карася буквально одновременно опубликовали ложное видео "пожара и взрывов в Бельбеке", которое было заготовлено заранее.
Кстати, где-то неделю назад Карась у себя в "телеге" опубликовал методичку для последователей, как надо троллить "москалей" по поводу Крыма. Мол, больше смеха, чтобы им обидно было.
Высмеивают слова экспертов вроде Игоря Коротченко или главы Крыма Сергея Аксенова о том, что полуостров - под надежной охраной систем ПВО, которым нет аналогов в мире. Ну, и известное заявление Дмитрия Медведева о красных линиях по поводу Крыма.
От лица крымчан сами украинцы забрасывают в местные форумы панические сообщения о бегстве, претензии в адрес военных и тому подобное "творчество". Затем "скриншоты" с написанными самими украинцами сообщениями разгоняются в киевских СМИ как свидетельство начала "исхода оккупантов".
Вообще, впечатление такое, что в последние дни украинского обывателя переключают с темы несостоявшегося наступления на Херсон на Крым – создают иллюзию скорого проведения обещанного еще Гелетеем "парада в Севастополе".
- А как к происходящему относятся отдыхающие в Крыму?
- От основных курортных мест это все далеко. Никто не собирается паковать чемоданы и уезжать. Пляжи полны народу – никто не бежит.
- Откуда в украинских СМИ появились кадры заторов на Крымском мосту?
- Там сейчас идет ремонт полотна, поэтому, если вы посмотрели бы навигатор, он в этом районе действительно был красным (были пробки - Ред.). После ЧП в Новофедоровке Сергей Аксенов дал указание прекратить работы до окончания сезона.
Правда, говорят, что заторы еще и с другой стороны моста – на материке, где также в разгар сезона ремонтируют дорогу.