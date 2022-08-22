https://ukraina.ru/20220822/1037964686.html
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видеозаписи с участием причастной к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк. Видеозапись 22 августа распространили в соцсетях
2022-08-22T17:32
2022-08-22T17:32
2022-08-22T17:32
новости
александр дугин
убийство
фсб
украина
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Наталья Вовк въехала в Россию 23 июля вместе с двенадцатилетней дочерью. Опубликованы подтверждающие кадры с пункта пропуска: на них Вовк с распущенными волосами и в солнцезащитных очках открывает капот автомобиля Mini Cooperпо требованию пограничника.На следующей видеозаписи Вовк открывает дверь в подъезд дома, где арендовала квартиру. В этом же доме жила погибшая Дарья Дугина.На третьей записи Вовк выезжает из России в Эстонию. Сотрудник погранслужбы просит ее выложить все вещи из багажника на стол для досмотра, осматривает автомобиль. "Очередь одна для всех", приговаривает пограничник.Также в подверждение опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых Вовк находится за рулем Mini Cooper с разными номерными знаками – донецкими, казахстанскими и украинскими.
https://ukraina.ru/20220822/1037954196.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр дугин, убийство, фсб, украина
Новости, Александр Дугин, убийство, ФСБ, Украина
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видеозаписи с участием причастной к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк. Видеозапись 22 августа распространили в соцсетях
Наталья Вовк въехала в Россию 23 июля вместе с двенадцатилетней дочерью. Опубликованы подтверждающие кадры с пункта пропуска: на них Вовк с распущенными волосами и в солнцезащитных очках открывает капот автомобиля Mini Cooperпо требованию пограничника.
На следующей видеозаписи Вовк открывает дверь в подъезд дома, где арендовала квартиру. В этом же доме жила погибшая Дарья Дугина.
На третьей записи Вовк выезжает из России в Эстонию. Сотрудник погранслужбы просит ее выложить все вещи из багажника на стол для досмотра, осматривает автомобиль. "Очередь одна для всех", приговаривает пограничник.
Также в подверждение опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых Вовк находится за рулем Mini Cooper с разными номерными знаками – донецкими, казахстанскими и украинскими.