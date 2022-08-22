Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
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Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной - 22.08.2022 Украина.ру
Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной
ФСБ опубликовала видеозаписи с участием причастной к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк. Видеозапись 22 августа распространили в соцсетях
2022-08-22T17:32
2022-08-22T17:32
новости
александр дугин
убийство
фсб
украина
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Наталья Вовк въехала в Россию 23 июля вместе с двенадцатилетней дочерью. Опубликованы подтверждающие кадры с пункта пропуска: на них Вовк с распущенными волосами и в солнцезащитных очках открывает капот автомобиля Mini Cooperпо требованию пограничника.На следующей видеозаписи Вовк открывает дверь в подъезд дома, где арендовала квартиру. В этом же доме жила погибшая Дарья Дугина.На третьей записи Вовк выезжает из России в Эстонию. Сотрудник погранслужбы просит ее выложить все вещи из багажника на стол для досмотра, осматривает автомобиль. "Очередь одна для всех", приговаривает пограничник.Также в подверждение опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых Вовк находится за рулем Mini Cooper с разными номерными знаками – донецкими, казахстанскими и украинскими.
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новости, александр дугин, убийство, фсб, украина
Новости, Александр Дугин, убийство, ФСБ, Украина

Опубликовано видео с причастной к убийству Дарьи Дугиной

17:32 22.08.2022
 
© скриншотПодозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк
© скриншот
Читать в
ФСБ опубликовала видеозаписи с участием причастной к убийству Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк. Видеозапись 22 августа распространили в соцсетях
Наталья Вовк въехала в Россию 23 июля вместе с двенадцатилетней дочерью. Опубликованы подтверждающие кадры с пункта пропуска: на них Вовк с распущенными волосами и в солнцезащитных очках открывает капот автомобиля Mini Cooperпо требованию пограничника.
На следующей видеозаписи Вовк открывает дверь в подъезд дома, где арендовала квартиру. В этом же доме жила погибшая Дарья Дугина.
На третьей записи Вовк выезжает из России в Эстонию. Сотрудник погранслужбы просит ее выложить все вещи из багажника на стол для досмотра, осматривает автомобиль. "Очередь одна для всех", приговаривает пограничник.
Также в подверждение опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, на которых Вовк находится за рулем Mini Cooper с разными номерными знаками – донецкими, казахстанскими и украинскими.
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
15:57
Предполагаемая убийца Дугиной служила в "Азове"*Наталья Вовк, предполагаемая убийца 30-летней Дарьи Дугиной, служит в Национальной гвардии Украины. Фотографию удостоверения опубликовали 22 августа в соцсетях
 
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