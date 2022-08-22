Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева - 22.08.2022 Украина.ру
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Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева - 22.08.2022 Украина.ру
Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева
У союзных войск не будет проблем с Николаевом с точки зрения наступления. Там серьезных укрепрайонов пока еще не создали. Сложности будут заключаться только в том, что ВСУ будут превращать в крепости жилые дома. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T16:12
2022-08-22T16:12
новости
россия
всу
николаев
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Но судя по тому, как быстро русские войска взяли промзону в Соледаре, в Северодонецке и Лисичанске, то мы эту проблему решим, уверен Сивков.Кроме того, сопротивление со стороны ВСУ все время снижается. Потому что, если мы такую промзону в районе Мариуполя брали очень долго, то тут все решалось в течение одного-двух дней, уточнил специалист.Мы можем спокойно окружить Николаев, отрезав его от систем снабжения и потихонечку потом добивая там ВСУ, но в этом случае возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан, добавил он.Но с другой стороны, именно наличие там мирных граждан заставит Российскую Федерацию предпринимать достаточно активные меры для того, чтобы как можно скорее освободить не только Николаев, но и Одессу, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, николаев
Новости, Россия, ВСУ, Николаев

Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева

16:12 22.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкКонстантин Сивков
Константин Сивков - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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У союзных войск не будет проблем с Николаевом с точки зрения наступления. Там серьезных укрепрайонов пока еще не создали. Сложности будут заключаться только в том, что ВСУ будут превращать в крепости жилые дома. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру
"Николаев — это крупный центр. Я полагаю, что в качестве узла сопротивления использован будет Николаевский судостроительный завод. Там имеются эллинги, на которых линкоры, авианосцы строили... Поэтому эту промзону придется брать", - указал эксперт.
Но судя по тому, как быстро русские войска взяли промзону в Соледаре, в Северодонецке и Лисичанске, то мы эту проблему решим, уверен Сивков.
Кроме того, сопротивление со стороны ВСУ все время снижается. Потому что, если мы такую промзону в районе Мариуполя брали очень долго, то тут все решалось в течение одного-двух дней, уточнил специалист.
Мы можем спокойно окружить Николаев, отрезав его от систем снабжения и потихонечку потом добивая там ВСУ, но в этом случае возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан, добавил он.
Но с другой стороны, именно наличие там мирных граждан заставит Российскую Федерацию предпринимать достаточно активные меры для того, чтобы как можно скорее освободить не только Николаев, но и Одессу, заключил собеседник издания.
 
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