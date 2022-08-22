https://ukraina.ru/20220822/1037955609.html

Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева

Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева - 22.08.2022 Украина.ру

Как в Лисичанске? Военный эксперт Сивков о том, как Россия легко выбьет ВСУ из Николаева

У союзных войск не будет проблем с Николаевом с точки зрения наступления. Там серьезных укрепрайонов пока еще не создали. Сложности будут заключаться только в том, что ВСУ будут превращать в крепости жилые дома. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T16:12

2022-08-22T16:12

2022-08-22T16:12

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Но судя по тому, как быстро русские войска взяли промзону в Соледаре, в Северодонецке и Лисичанске, то мы эту проблему решим, уверен Сивков.Кроме того, сопротивление со стороны ВСУ все время снижается. Потому что, если мы такую промзону в районе Мариуполя брали очень долго, то тут все решалось в течение одного-двух дней, уточнил специалист.Мы можем спокойно окружить Николаев, отрезав его от систем снабжения и потихонечку потом добивая там ВСУ, но в этом случае возникнет проблема обеспечения жизнедеятельности мирных граждан, добавил он.Но с другой стороны, именно наличие там мирных граждан заставит Российскую Федерацию предпринимать достаточно активные меры для того, чтобы как можно скорее освободить не только Николаев, но и Одессу, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, николаев