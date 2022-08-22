О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео - 22.08.2022 Украина.ру
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О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео
О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео - 22.08.2022 Украина.ру
О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об освобождении стратегически важных территорий, а также о применении... Украина.ру, 22.08.2022
2022-08-22T15:33
2022-08-22T15:33
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об освобождении стратегически важных территорий, а также о применении вооружёнными силами России новейшего вооружения и о возможном прямом вооружённом конфликте со странами НАТО:00:43 - Что происходит на южном фронте? Когда российские войска освободят Николаев? 04:15 - Как обстоят дела в Соледаре? Насколько плачевна ситуация у ВСУ?06:11 - Работа ПВО в Севастополе и Мелитополе: насколько эффективна наша оборона против американских РСЗО, а также БПЛА ?09:26 - Новейшее вооружение: как показали себя российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"? Что ещё будет применяться в ходе СВО?12:05 - Применение запрещенного оружия: методы борьбы и способы привлечения к ответственности; 15:35 - Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал рискованным курс НАТО на игнорирование "красных линий" России: стоит ли всерьёз ожидать прямого вооруженного конфликта и столкновения ядерных держав?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Видео

О запрещённом оружии, реальной ситуации в армии и освобождении Николаева - Литовкин. Видео

15:33 22.08.2022
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал об освобождении стратегически важных территорий, а также о применении вооружёнными силами России новейшего вооружения и о возможном прямом вооружённом конфликте со странами НАТО:
00:43 - Что происходит на южном фронте? Когда российские войска освободят Николаев?
04:15 - Как обстоят дела в Соледаре? Насколько плачевна ситуация у ВСУ?
06:11 - Работа ПВО в Севастополе и Мелитополе: насколько эффективна наша оборона против американских РСЗО, а также БПЛА ?
09:26 - Новейшее вооружение: как показали себя российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"? Что ещё будет применяться в ходе СВО?
12:05 - Применение запрещенного оружия: методы борьбы и способы привлечения к ответственности;
15:35 - Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал рискованным курс НАТО на игнорирование "красных линий" России: стоит ли всерьёз ожидать прямого вооруженного конфликта и столкновения ядерных держав?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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