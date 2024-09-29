ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА - 29.09.2024 Украина.ру
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ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА
ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА - 29.09.2024 Украина.ру
ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА
В ночь на воскресенье 29 сентября российская территория подверглась массированной атаке беспилотных аппаратов с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России
2024-09-29T09:08
2024-09-29T09:08
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, "67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря".Ранее сообщалось, что Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона
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ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА

09:08 29.09.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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В ночь на воскресенье 29 сентября российская территория подверглась массированной атаке беспилотных аппаратов с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, "67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря".
Ранее сообщалось, что Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона
 
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