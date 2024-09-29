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ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА

ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА - 29.09.2024 Украина.ру

ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА

В ночь на воскресенье 29 сентября российская территория подверглась массированной атаке беспилотных аппаратов с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны России

2024-09-29T09:08

2024-09-29T09:08

2024-09-29T09:08

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 125 украинских БПЛА самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, "67 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 17 – над территорией Белгородской, 17 - над территорией Воронежской области, 18 – над территорией Ростовской области, по одному над территорией Брянской и Курской областей и Краснодарского края, 3 БПЛА над акваторией Азовского моря".Ранее сообщалось, что Возивший хлеб курским жителям экс-милиционер погиб, закрыв жену от дрона

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