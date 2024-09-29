https://ukraina.ru/20240929/1057680773.html

Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО

Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО - 29.09.2024 Украина.ру

Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО

Россия создаёт альтернативу западному мировому порядку и всё больше стран её в этом поддерживают. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T08:30

2024-09-29T08:30

2024-09-29T08:30

новости

россия

сша

запад

клинцевич

антониу гутерреш

шос

брикс

сво

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043161599_0:11:270:163_1920x0_80_0_0_983eb62b6d2afd271cd253a085406691.jpg

Западный гегемон - транснациональный бизнес США и Великобритании - не собирается сдаваться, констатировал эксперт. Фонды этих государств превосходят бюджеты иных государств. они располагают средствами для попыток удержать доллар в качестве мировой валюты."Но Россия отвечает на это очень грамотно, - заметил эксперт. - Мы создаем альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Мы формируем систему расчета без долларов. Пока она происходит в национальных валютах, но мы можем придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар".Клинцевич уверен, что западный мир будет сужаться, а все больше и больше стран будет переходить в российский лагерь. Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов обратил внимание на соответствующие заявления влиятельных политиков других стран."Да, этот процесс идет тяжело. Да, не все страны могут договориться. Но, если Запад не сумел просадить нам экономику, то и тут он не сможет нам помешать", - резюмировал он.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руО других аспектах украинского кризиса - в интервью Алексея Кузнецова: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нетТакже на эту тему: Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш

https://ukraina.ru/20240925/1057671966.html

россия

сша

запад

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, клинцевич, антониу гутерреш, шос, брикс, сво, геополитика, многополярный мир, доллар, финансы, валюта, британия