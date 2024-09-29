Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич
© 100biografiy.ru
Россия создаёт альтернативу западному мировому порядку и всё больше стран её в этом поддерживают. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Западный гегемон - транснациональный бизнес США и Великобритании - не собирается сдаваться, констатировал эксперт. Фонды этих государств превосходят бюджеты иных государств. они располагают средствами для попыток удержать доллар в качестве мировой валюты.
"Но Россия отвечает на это очень грамотно, - заметил эксперт. - Мы создаем альтернативу Западу в виде ШОС и БРИКС, когда страны на равных условиях выстраивают отношения между собой. Мы формируем систему расчета без долларов. Пока она происходит в национальных валютах, но мы можем придумать общую денежную единицу, привязанную к тому же золоту. Это будет твердый актив, а не бумага, в которую превратился доллар".
25 сентября, 12:18В какую новую авантюру взлезет Украина после вывода боевиков ВСУ из Курской области - КлинцевичГлава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в эфире Украина.ру рассказал о том, как проходит наступление России на Угледарском направлении, где стоит ожидать нового контрудара ВСУ и как Россия ответит на очередные агрессивные поползновения НАТО
Клинцевич уверен, что западный мир будет сужаться, а все больше и больше стран будет переходить в российский лагерь. Глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов обратил внимание на соответствующие заявления влиятельных политиков других стран.
"Да, этот процесс идет тяжело. Да, не все страны могут договориться. Но, если Запад не сумел просадить нам экономику, то и тут он не сможет нам помешать", - резюмировал он.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
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