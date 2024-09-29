Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым - 29.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым - 29.09.2024 Украина.ру
Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
Атомные электростанции и Крымский мост будут являться целями ВСУ в новом контрнаступлении. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T07:15
2024-09-29T07:15
новости
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клинцевич
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская аэс
аэс
атомная энергетика
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Ранее Клинцевич прогнозировал новую наступательную операцию ВСУ в направлении Крыма по мере вывода оккупационного контингента из Курской области. Эксперт заверил, что вероятность такого сценария сохраняется."Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий, - обратил внимание Клинцевич. - Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки. Понятное дело, что американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому они будут продавать что-то очень яркое".По мнению эксперта, если противник пожелает нанести серьёзный моральный урон, то будет "сосредотачивать всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС". Также среди возможных сценариев значатся ракетные атаки по объектам атомной энергетики России.При этом он отметил, что "нужно понимать, что те же Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью". Поставленные Британией ракеты способны пробить защищенный купол АЭС."Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить нас в невыгодное состояние и склонить к переговорам", - уверен руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: "Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
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новости, россия, крым, сша, клинцевич, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, аэс, атомная энергетика, крымский мост, storm shadow , британия, нато, военная помощь, военная техника, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, ядерные реакторы, ес
Новости, Россия, Крым, США, Клинцевич, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, АЭС, атомная энергетика, Крымский мост, Storm Shadow , Британия, НАТО, военная помощь, военная техника, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, ядерные реакторы, ЕС

Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым

07:15 29.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Атомные электростанции и Крымский мост будут являться целями ВСУ в новом контрнаступлении. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ранее Клинцевич прогнозировал новую наступательную операцию ВСУ в направлении Крыма по мере вывода оккупационного контингента из Курской области. Эксперт заверил, что вероятность такого сценария сохраняется.
"Зеленский едет в США с планом дальнейших наступательных действий, - обратил внимание Клинцевич. - Украинские блогеры анонсируют "интересные события" в начале октября – это как раз пик американской предвыборной гонки. Понятное дело, что американскому избирателю нельзя продать оборону Угледара или Часов Яра, поэтому они будут продавать что-то очень яркое".
По мнению эксперта, если противник пожелает нанести серьёзный моральный урон, то будет "сосредотачивать всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС". Также среди возможных сценариев значатся ракетные атаки по объектам атомной энергетики России.
При этом он отметил, что "нужно понимать, что те же Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью". Поставленные Британией ракеты способны пробить защищенный купол АЭС.
"Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить нас в невыгодное состояние и склонить к переговорам", - уверен руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: "Слабоумие и отвага": Захарова рассказала о недооценке Западом ядерной угрозы
 
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