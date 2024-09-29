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Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона

Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона - 29.09.2024 Украина.ру

Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона

Британия и США могут не дождаться выгод от ядерной войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T08:15

2024-09-29T08:15

2024-09-29T08:15

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клинцевич

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запорожская аэс

ес

крымский мост

сво

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По мнению Клинцевича, Киев при неудачах в зоне СВО может сосредоточить всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. США, Франция и Британия поставили на Украину мощные дальнобойные ракеты, которые способны пробить защитные куполы АЭС.США и ЕС могут объяснить Владимиру Зеленскому недопустимость эскалации ядерной угрозы, отметил эксперт. Однако, заметил он, и Вашингтон, и Лондон всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе.По его мнению, есть повод для критики гипотезы о том, что при таком развитии событий все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Клинцевич полагает, что "в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно"."Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", - сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме Мнение эксперта на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад

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