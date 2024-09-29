Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона - 29.09.2024 Украина.ру
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Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона
Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона - 29.09.2024 Украина.ру
Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона
Британия и США могут не дождаться выгод от ядерной войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T08:15
2024-09-29T08:15
новости
европа
сша
вашингтон
клинцевич
владимир зеленский
запорожская аэс
ес
крымский мост
сво
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По мнению Клинцевича, Киев при неудачах в зоне СВО может сосредоточить всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. США, Франция и Британия поставили на Украину мощные дальнобойные ракеты, которые способны пробить защитные куполы АЭС.США и ЕС могут объяснить Владимиру Зеленскому недопустимость эскалации ядерной угрозы, отметил эксперт. Однако, заметил он, и Вашингтон, и Лондон всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе.По его мнению, есть повод для критики гипотезы о том, что при таком развитии событий все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Клинцевич полагает, что "в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно"."Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", - сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме Мнение эксперта на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
европа
сша
вашингтон
крымский мост
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новости, европа, сша, вашингтон, клинцевич, владимир зеленский, запорожская аэс, ес, крымский мост, сво, лондон, британия, военная помощь, военная эскалация, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности
Новости, Европа, США, Вашингтон, Клинцевич, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, ЕС, Крымский мост, СВО, Лондон, Британия, военная помощь, военная эскалация, ракеты, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности

Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона

08:15 29.09.2024
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
Читать в
Британия и США могут не дождаться выгод от ядерной войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По мнению Клинцевича, Киев при неудачах в зоне СВО может сосредоточить всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. США, Франция и Британия поставили на Украину мощные дальнобойные ракеты, которые способны пробить защитные куполы АЭС.
США и ЕС могут объяснить Владимиру Зеленскому недопустимость эскалации ядерной угрозы, отметил эксперт. Однако, заметил он, и Вашингтон, и Лондон всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе.
"Причем этот сценарий устроит и американцев, и британцев. В этом случае весь европейский бизнес и все европейские деньги окончательно побегут в Америку и в Великобританию", - сказал Клинцевич.
По его мнению, есть повод для критики гипотезы о том, что при таком развитии событий все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Клинцевич полагает, что "в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно".
"Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", - сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: "Кто-то обстреливает ЗАЭС": политолог рассказал, как Запад поддерживает Украину в ядерном терроризме
Мнение эксперта на эту тему: Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
 
НовостиЕвропаСШАВашингтонКлинцевичВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЕСКрымский мостСВОЛондонБританиявоенная помощьвоенная эскалацияракетыракетный ударракеты средней и меньшей дальности
 
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