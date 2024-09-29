Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона
© fonwall.ru
© fonwall.ru
Британия и США могут не дождаться выгод от ядерной войны в Европе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
По мнению Клинцевича, Киев при неудачах в зоне СВО может сосредоточить всё своё внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. США, Франция и Британия поставили на Украину мощные дальнобойные ракеты, которые способны пробить защитные куполы АЭС.
США и ЕС могут объяснить Владимиру Зеленскому недопустимость эскалации ядерной угрозы, отметил эксперт. Однако, заметил он, и Вашингтон, и Лондон всегда рассматривали теорию ограниченной ядерной войны в Европе.
"Причем этот сценарий устроит и американцев, и британцев. В этом случае весь европейский бизнес и все европейские деньги окончательно побегут в Америку и в Великобританию", - сказал Клинцевич.
По его мнению, есть повод для критики гипотезы о том, что при таком развитии событий все ресурсы убегут в страны ближневосточных монархий. Клинцевич полагает, что "в условиях назревающего кризиса на Ближнем Востоке, который, может быть, не просто так провоцируется, это вряд ли возможно".
"Это может казаться безумием, но Штаты просто-напросто спасают свою экономику. Это может быть их долгосрочной стратегией", - сказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
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