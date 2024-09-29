https://ukraina.ru/20240929/1057698415.html

"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции

"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции - 29.09.2024 Украина.ру

"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции

Среди абхазских оппозиционеров есть люди, которые "вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:00

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снг

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музей

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Парламентарий обратил внимание на возмутительный факт демонстрации в Государственном музее Абхазии фотографии террориста Шамиля Басаева. Как только руководство Абхазии потребовало эту фотографию снять, моментально появились оппозиционеры, которые потребовали музейную экспозицию не трогать.Так, по словам Затулина, проявились "те люди из оппозиции, которые в своей борьбе с властями Абхазии вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях"."В Абхазии идет сложный демократический процесс, - сказал Затулин. - Там уже два президента были вынуждены уйти раньше срока под влиянием направленных против них выступлений. В будущем году - очередные президентские выборы. И вокруг этого взвинчивается внутриполитическая напряженность".В таких условиях, считает парламентарий, некоторые персонажи в абхазской оппозиции не нашли ничего лучшего, кроме как сделать поводом для обвинений власти ее сотрудничество с Россией. При этом на словах все говорят, что союз с Россией — это безальтернативный путь для Абхазии.Одновременно, обратил внимание Затулин, оппозиционеры продвигают риторику против иностранцев, которые могут заполонить Абхазию, против принятия нужных решений в парламенте о гарантиях инвестиций, которых ждут в Абхазии, о легализации прав российских граждан в Абхазии."Ирония в том, что те, кто это критикует, кроме абхазского, в кармане имеют и российский паспорт", - констатировал первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной Думы.Затулин сообщил, что оппозиционеры публично пригласили его на встречу, которая состоится в Сухуме. Парламентарий высказал надежду на разрешение к этому времени ситуации вокруг экспозиции музея в столице Абхазии."И разрешится однозначным образом, потому что для России фотография Басаева в музее, который, между прочим, отремонтирован на деньги Российской Федерации, это вызов, хотят этого в Абхазии или нет", - сказал российский депутат.Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.руПодробнее о скандале в публикации Татьяны Стоянович "Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?

https://ukraina.ru/20240626/1055839915.html

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новости, абхазия, россия, сухум, константин затулин, шамиль басаев, снг, террорист, музей, кавказ, международные отношения, парламент, государственная дума рф, оппозиция, демократия