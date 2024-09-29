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Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции

Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции - 29.09.2024 Украина.ру

Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана не подписан, из этого исходят стороны в своих обязательствах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян

2024-09-29T08:45

2024-09-29T08:45

2024-09-29T08:45

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"Это соглашение не подписано, - констатировала эксперт. - Предполагается, что его подписание состоится на саммите БРИКС".По мнению Геворгян, Россия заинтересована в развитии коммуникаций и на Южном Кавказе, и с Турцией. Однако давление администрации США на Эрдогана привело к тому, что почти все турецкие банки отказались от расчетов с российскими банками. Поэтому, констатировала эксперт, "пространство для взаимодействия сужается и схлопывается"."Кроме того, Эрдоган сделал странное заявление на фоне стремления Турции в БРИКС о том, что Анкара поворачивается лицом к Западу", - напомнила Геворгян.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клубТем временем: На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии

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