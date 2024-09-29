Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции - 29.09.2024 Украина.ру
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Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции
Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции - 29.09.2024 Украина.ру
Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана не подписан, из этого исходят стороны в своих обязательствах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
2024-09-29T08:45
2024-09-29T08:45
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"Это соглашение не подписано, - констатировала эксперт. - Предполагается, что его подписание состоится на саммите БРИКС".По мнению Геворгян, Россия заинтересована в развитии коммуникаций и на Южном Кавказе, и с Турцией. Однако давление администрации США на Эрдогана привело к тому, что почти все турецкие банки отказались от расчетов с российскими банками. Поэтому, констатировала эксперт, "пространство для взаимодействия сужается и схлопывается"."Кроме того, Эрдоган сделал странное заявление на фоне стремления Турции в БРИКС о том, что Анкара поворачивается лицом к Западу", - напомнила Геворгян.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клубТем временем: На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
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новости, россия, турция, иран, эрдоган, брикс, финансы, геополитика, экономика, российская экономика, торговля, евразия, восток, ближний восток, кавказ, запад, стратегии, национальные интересы, национальная безопасность, эксперты
Новости, Россия, Турция, Иран, Эрдоган, БРИКС, финансы, геополитика, экономика, российская экономика, торговля, Евразия, Восток, Ближний Восток, Кавказ, Запад, стратегии, национальные интересы, национальная безопасность, эксперты

Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции

08:45 29.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Иран
© POOL
Перейти в фотобанк
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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана не подписан, из этого исходят стороны в своих обязательствах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
"Это соглашение не подписано, - констатировала эксперт. - Предполагается, что его подписание состоится на саммите БРИКС".
По мнению Геворгян, Россия заинтересована в развитии коммуникаций и на Южном Кавказе, и с Турцией. Однако давление администрации США на Эрдогана привело к тому, что почти все турецкие банки отказались от расчетов с российскими банками. Поэтому, констатировала эксперт, "пространство для взаимодействия сужается и схлопывается".
"Кроме того, Эрдоган сделал странное заявление на фоне стремления Турции в БРИКС о том, что Анкара поворачивается лицом к Западу", - напомнила Геворгян.
Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
Тем временем: На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
 
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