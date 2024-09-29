https://ukraina.ru/20240929/1057698020.html

"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии

"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии - 29.09.2024 Украина.ру

"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии

Фотография с террористом Шамилем Басаевым в Государственном музее Абхазии является проявлением русофобии, а ошибкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

2024-09-29T07:30

2024-09-29T07:30

2024-09-29T07:30

новости

абхазия

россия

грузия

константин затулин

шамиль басаев

снг

постсоветское пространство

бывший ссср

кавказ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049077521_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_af657a9bfce343fd6cb7c0074f970552.jpg

"Я думаю, что это головотяпство, - сказал Затулин. - Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии - Отечественной войной абхазского народа в 1992-93 гг."По мнению Затулина, формировавшие музейную экспозицию должны были задуматься над уместностью размещения фотографии "человека, который в союзной России рассматривается, как преступник, террорист, запятнавший себя в ходе событий в Чечне и вокруг нее".При этом неоспорим факт участия Басаева в боевых действиях на стороне Абхазии. Как и тот факт, что не только сухумский исторический музей отремонтирован на деньги России."Есть разные мнения, успешно он делал это или нет, - сказал Затулин. - Его очередная жена была абхазкой, как раз в то время, когда он был в Абхазии. Наверно, этими мотивами руководствовались люди, которые поместили эту фотографию. Возмутительно, что они не обратили внимание на то, как фигура Басаева воспринимается в России".Затулин не склонен расценивать инцидент как "сознательный выпад против России". Как только информация о возмутительной экспозиции сухумского музея попала в сеть связался с руководством Абхазии, в частности – со своим другом, министром иностранных дел Сергеем Шамба. В итоге, по словам Затулина, "для них самих это было неожиданно" и с их стороны сразу же "были приняты меры".Полный текст интервью Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства читайте на сайте Украина.руПодробнее о скандале в публикации Татьяны Стоянович "Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?

абхазия

россия

грузия

бывший ссср

кавказ

чечня

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, россия, грузия, константин затулин, шамиль басаев, снг, постсоветское пространство, бывший ссср, кавказ, государственная дума рф, международные отношения, чечня, террорист