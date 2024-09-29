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Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны

Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны - 29.09.2024 Украина.ру

Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны

Сложившийся ещё во время Крымской войны франко-британский военный тандем снова нацелен против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-29T09:00

2024-09-29T09:00

2024-09-29T09:00

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"Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов", - констатировал профессор.По его мнению, "этот сценарий повторялся из раза в раз". Фененко напомнил об интервенции Антанты в Советскую Россию. Также в начале прошлого века Британия поддерживала Финляндию и Эстонию против Советской России."В 1919 году они даже бомбили Петроград и потопили ряд наших кораблей на Балтике. А на юге англичане и французы проводили интервенцию в Одессу", - сказал Фененко.Затем была советско-финляндская война 1939 года: Париж и Лондон опять поддерживали Финляндию на севере, угрожая вмешательством в боевые действия. Одновременно на юге англичане и французы договаривались с Турцией о вводе флотов в Чёрное море и рассматривали возможность нанесения авиаударов по СССР в Баку.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу

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новости, россия, финляндия, турция, всу, сво, крымская война, история ссср, франция, одесса, прибалтика