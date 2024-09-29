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Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны
Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны - 29.09.2024 Украина.ру
Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны
Сложившийся ещё во время Крымской войны франко-британский военный тандем снова нацелен против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
2024-09-29T09:00
2024-09-29T09:00
2024-09-29T09:00
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"Ситуация со спецоперацией (СВО) в точности повторяет Крымскую войну 1853–1856 годов", - констатировал профессор.По его мнению, "этот сценарий повторялся из раза в раз". Фененко напомнил об интервенции Антанты в Советскую Россию. Также в начале прошлого века Британия поддерживала Финляндию и Эстонию против Советской России."В 1919 году они даже бомбили Петроград и потопили ряд наших кораблей на Балтике. А на юге англичане и французы проводили интервенцию в Одессу", - сказал Фененко.Затем была советско-финляндская война 1939 года: Париж и Лондон опять поддерживали Финляндию на севере, угрожая вмешательством в боевые действия. Одновременно на юге англичане и французы договаривались с Турцией о вводе флотов в Чёрное море и рассматривали возможность нанесения авиаударов по СССР в Баку.Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Александр Перенджиев: Пока ВСУ тащат под Курск новые резервы, Россия готовится воевать с США по глобусу
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новости, россия, финляндия, турция, всу, сво, крымская война, история ссср, франция, одесса, прибалтика
Новости, Россия, Финляндия, Турция, ВСУ, СВО, Крымская война, история СССР, Франция, Одесса, Прибалтика
Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны
Сложившийся ещё во время Крымской войны франко-британский военный тандем снова нацелен против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко