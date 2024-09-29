https://ukraina.ru/20240929/1057711540.html

"США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко

"США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко - 29.09.2024 Украина.ру

"США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко

Запад уже добился обыденности в восприятии ударов по российской территории западным оружием и даже боевых действий на российской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко

2024-09-29T06:40

2024-09-29T06:40

2024-09-29T06:40

новости

россия

запад

крым

нато

курская область

кто

сво

ядерная война

ядерная угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057547102_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_dab9d61abfdd8b08c7e1dac60c8a8f24.jpg

По мнению российского учёного, в вопросе разрешений для ВСУ наносить удары вглубь территории России западные политики могут выбрать "самый неприятный для нас сценарий" ползучей эскалации.Он обратил внимание: россиян уже не удивляют даже обстрелы российской территории. По мнению Фесенко, это может указывать на опасную тенденцию."То есть они нас приучили, что на территории России идут боевые действия без применения ядерного оружия (бои в Курской области — это будничная картина), - сказал профессор. - А теперь представьте, что этот ракетный удар будет нанесен не по Москве, а по какому-то приграничному городу на западе России. Будет начинать Россия ядерную войну из-за одного удара или не будет? То есть нас готовят к более серьезному конфликту".Фененко обратил внимание: на Западе уже обсуждается возможность проведения НАТО ограниченной операции под Калининградом. По его словам, закономерно возникает угроза ядерной войны – как и в случае, если под Выборгом начнётся новая "небольшая война России и Финляндии".Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Алексей Подберезкин: США и Британия получат серьезный ответ на удары по России, но он будет неядерным

россия

запад

крым

курская область

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, крым, нато, курская область, кто, сво, ядерная война, ядерная угроза, ракетный удар, национальные интересы, национальная безопасность, калининградская область, геополитика