"США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Запад уже добился обыденности в восприятии ударов по российской территории западным оружием и даже боевых действий на российской территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета международным делам Алексей Фененко
По мнению российского учёного, в вопросе разрешений для ВСУ наносить удары вглубь территории России западные политики могут выбрать "самый неприятный для нас сценарий" ползучей эскалации.
"Мы почему-то думаем, что эти удары будут в духе 22 июня 1941 года: дали разрешение, и на утро началось. Ничего подобного. Штаты нас будут приучать к этому постепенно. Они же приучили нас к ударам по Крыму, ежедневным атакам беспилотников", - констатировал Фененко.
Он обратил внимание: россиян уже не удивляют даже обстрелы российской территории. По мнению Фесенко, это может указывать на опасную тенденцию.
"То есть они нас приучили, что на территории России идут боевые действия без применения ядерного оружия (бои в Курской области — это будничная картина), - сказал профессор. - А теперь представьте, что этот ракетный удар будет нанесен не по Москве, а по какому-то приграничному городу на западе России. Будет начинать Россия ядерную войну из-за одного удара или не будет? То есть нас готовят к более серьезному конфликту".
Фененко обратил внимание: на Западе уже обсуждается возможность проведения НАТО ограниченной операции под Калининградом. По его словам, закономерно возникает угроза ядерной войны – как и в случае, если под Выборгом начнётся новая "небольшая война России и Финляндии".
Полный текст интервью Алексей Фененко об ударах ВСУ по РФ: Запад и без ядерного оружия может устроить нам Халхин-Гол читайте на сайте Украина.ру
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