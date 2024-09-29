Бабий Яр: как было уничтожено еврейское население Киева

Часть киевлян (по некоторым немецким воспоминаниям, до 10 тысяч) отправилась сразу на располагавшуюся рядом с местом казни Лукьяновскую товарную станцию. По-видимому, эти люди полагали, что именно оттуда их поездом повезут в Германию. Там их также встретили эсэсовцы, которые заставили несчастных сдать «багаж» и отправили к основной группе.

В первые сутки нацисты уничтожили около 22 тысяч человек, казнь закончилась в районе 17:00-18:00. Еще 11 тысяч были расстреляны 30 сентября. В соответствии с немецкими отчетами всего западноевропейские «цивилизаторы» за эти два страшных дня уничтожили 33 771 человека.

Формат публикации не позволяет вместить воспоминания и показания всех участников и жертв казни, но они есть, их немало, и от ознакомления с ними у любого вменяемого человека кроме ненависти к нацизму других чувств не возникает… да и не может возникнуть.

«…Жертв приводили, или они сами приходили из боковых оврагов или лощин, которые соединялись с той, где мы находились. Жертвы также должны были идти по трупам. Без особого требования они ложились и клали обе руки на затылок, они ложились лицом к земле. Это были еврейские женщины и мужчины разного возраста. Мужчин было большинство. Я уже не припоминаю, были ли там дети», — это показания одного из убийц.

О детях он лжет, все он помнит, просто боится сознаться.

Ужас от происходящего испытывали и непосредственные исполнители. Для стрелков их командованием заранее было приобретено большое количество алкоголя, в том числе ром, коньяк и шампанское. «Отработавших» в овраге свое время (от часа до трех) сменяли новые эсэсовцы. «Старых» отправляли в казарму и отпаивали алкоголем. Одному из них это не помогло, он помутился рассудком и застрелил двух своих сослуживцев, после чего и сам был расстрелян.