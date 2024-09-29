Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана - 29.09.2024 Украина.ру
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Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана - 29.09.2024 Украина.ру
Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
Во время нынешнего обострения военного противостояния на Ближнем востоке Иран не только блокирует индийские суда с оружием, которые идут в Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
2024-09-29T07:45
2024-09-29T07:45
новости
иран
израиль
индия
британия
ближний восток
ливан
космос
космонавтика
порт
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Эксперт обратила внимание на то, что в нынешнем обострении ближневосточного конфликта "Иран сделал грозное предупреждение индийскому руководству о том, что если это будет продолжаться, Иран заморозит соглашение с Индией о долгосрочном использовании порта Чахбехар"."А вблизи этого пота будет вскоре открыт космодром, - отметила Геворгян. - Так что это серьезное предупреждение и индийская сторона его услышит".Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - ГеворгянГеворгян также обратила внимание на непубличные и непрямые консультации Ирана с США в свете ситуации вокруг Ливана и интересов западных компаний к разработке богатых ресурсов региона.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
иран
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новости, иран, израиль, индия, британия, ближний восток, ливан, космос, космонавтика, порт, международные отношения, международная политика, торговля, торговля оружием, геополитика, азия
Новости, Иран, Израиль, Индия, Британия, Ближний Восток, Ливан, космос, космонавтика, порт, международные отношения, Международная политика, торговля, торговля оружием, геополитика, Азия

Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана

07:45 29.09.2024
 
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Во время нынешнего обострения военного противостояния на Ближнем востоке Иран не только блокирует индийские суда с оружием, которые идут в Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян
Эксперт обратила внимание на то, что в нынешнем обострении ближневосточного конфликта "Иран сделал грозное предупреждение индийскому руководству о том, что если это будет продолжаться, Иран заморозит соглашение с Индией о долгосрочном использовании порта Чахбехар".
"А вблизи этого пота будет вскоре открыт космодром, - отметила Геворгян. - Так что это серьезное предупреждение и индийская сторона его услышит".
Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - Геворгян
Геворгян также обратила внимание на непубличные и непрямые консультации Ирана с США в свете ситуации вокруг Ливана и интересов западных компаний к разработке богатых ресурсов региона.
Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб
 
НовостиИранИзраильИндияБританияБлижний ВостокЛиванкосмоскосмонавтикапортмеждународные отношенияМеждународная политикаторговляторговля оружиемгеополитикаАзия
 
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