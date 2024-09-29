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Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана

Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана - 29.09.2024 Украина.ру

Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана

Во время нынешнего обострения военного противостояния на Ближнем востоке Иран не только блокирует индийские суда с оружием, которые идут в Израиль. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян

2024-09-29T07:45

2024-09-29T07:45

2024-09-29T07:45

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Эксперт обратила внимание на то, что в нынешнем обострении ближневосточного конфликта "Иран сделал грозное предупреждение индийскому руководству о том, что если это будет продолжаться, Иран заморозит соглашение с Индией о долгосрочном использовании порта Чахбехар"."А вблизи этого пота будет вскоре открыт космодром, - отметила Геворгян. - Так что это серьезное предупреждение и индийская сторона его услышит".Как и для чего сближают Британию и арабские страны и почему Иран не спешит воевать - ГеворгянГеворгян также обратила внимание на непубличные и непрямые консультации Ирана с США в свете ситуации вокруг Ливана и интересов западных компаний к разработке богатых ресурсов региона.Полный текст интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

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