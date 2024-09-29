https://ukraina.ru/20240929/1057755437.html

Ближний Восток в огне: что дальше?

Ближний Восток в огне: что дальше? - 29.09.2024 Украина.ру

Ближний Восток в огне: что дальше?

Сегодня "Хезболла" опубликовала официальное заявление, в котором подтвердила гибель Хасана Насраллы. Представители движения пообещали продолжить дело своего убитого лидера в поддержке Палестины, защите Ливана.

2024-09-29T08:58

2024-09-29T08:58

2024-09-29T09:03

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан возложил ответственность за ликвидацию лидеры "Хезболлы" на США. А лидер Турции Эрдоган назвал Ливан и его народ "новым объектом геноцида" Израиля. Как повлияет эскалация на Ближнем Востоке на мировую безопасность – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий Баранчик"Хезболла" подтвердила гибель Хасана Насраллы. Его место займёт глава исполнительного совета ливанской партии и его двоюродный брат Хашем Сафиеддин. За последние два дня Израиль фактически уничтожил всю управленческую вертикаль Хезболлы за исключением некоего Абу Али Рида. Прогнозы, предрекающие "взрыв Ближнего Востока" после очередного эпизода эскалации, в который уж раз оказались несостоятельными. Впрочем, уже по отсутствию реакции на взрывы пейджеров и прочей электроники в Ливане можно было понять, что шансов на сокрушительный удар Хезболлы практически нет. Это, конечно, странно: ракетный арсенал группировки более чем заметный, и будь он активизирован, то не справилась бы никакая ПРО. Почему так вышло? Самое неприятное объяснение: череда ударов Израиля по командованию Хезболлы действительно привела к разрушению механизмов управления, по принципу "бей по голове – остальное само развалится". Что ещё для Хезболлы хуже, так это отсутствие поддержки Ирана. Вместо помощи Хезболле Тегеран занят тем, что прячет верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в секретных местах. А вот президента Ирана Масуда Пезешкиана никто не прячет. Тот спокойно вояжирует по ООН, заявляет о готовности к переговорам с Западом, осуждает "агрессию России". И всё больше похоже на то, что происходящее не сводится к тому, что происходит в Ливане. Может оказаться так, что финалом всех событий станет ещё и тихий (или не очень) переворот в Иране, по результатам чего там придет к власти полностью светское и максимально прозападное правительство.Политконсультант Ярослав ИгнатовскийЛиквидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы говорит о том, что для Израиля все "красные черты" были пройдены, ведь это произошло спустя год после начала атаки ХАМАС и Хезболлы на Израиль. Скорее всего, израильская разведка с самого начала знала его местонахождение, такие операции по ликвидации планируются месяцами. А если знали, то значит не собирались ликвидировать, до определённого момента. Это повышение ставок со стороны Нетаньяху - он собирается полностью разгромить Хезболлу и процесс уже начат. Далее должна следовать наземная операция в Ливане. Пока неясно, насколько всё плачевно у Хезболлы, кто ещё из руководства ликвидирован. Если потери среди командного состава высоки - у организации всё плохо, но не безнадёжно, ведь она поддерживается напрямую из Тегерана. Поэтому новые меры безопасности для аятоллы Хаменеи являются логичными, ведь у израильской разведки руки длинные, как мы уже выяснили. И это ставит Иран перед выбором: поддержать Хезболлу прямой военной помощью, либо отдать её на растерзание ЦАХАЛ. В первом случае нас ждёт полномасштабная война по всему региону, во втором утрата влияния Ирана во всём исламском мире. Что выберет Иран - покажет ближайшее время.Журналист Игорь ГомольскийЧему нас учит история гибели лидера "Хезболлы"? Пока одни развешивали такие-сякие флаги, символизирующие месть, хмурили бровки, пучили глазки и вели пространные речи о гневе, который падет на врагов, другие готовили точный удар. Если драки избежать не удается, то лучше бить первым и сразу наверняка.Публицист Анатолий НесмиянИзраиль примерно за полтора месяца истребил все высшее руководство Хезболлы. Вместе с ним под ударами погибло немалое число советников КСИР, которые надзирали за подопечным контингентом и фактически руководили группировкой в оперативном режиме. КСИР получил достаточно тяжелый удар по своей прокси-структуре. Какое время у него уйдет на восстановление боеспособности и работоспособности Хезболлы, трудно сказать, счет может идти на месяцы. Кроме того, в самом Иране в то же самое время наметился ощутимый тренд на достижение согласия с Западом. Здесь всё очень зыбко, так как и Иран, и США неоднократно срывали договоренности (у Ирана ответственным за эскалацию традиционно выступал КСИР, политика США по отношению к Ирану тоже сильно зависит от того, какая партия находится у власти). В любом случае для реформаторов критически важно смещение балансов внутри иранской политики, так как любые договоренности могут быть торпедированы Корпусом стражей. В этом смысле разгром Хезболлы (точнее, ее существенное ослабление), дальнейшая маргинализация ХАМАС и прекращение бесчинств со стороны хуситов могут стать залогом того, что КСИР утратит немалую часть своих аппаратных возможностей. Однако и Запад понимает, что любые договоренности с Ираном всегда будут находиться под риском их разрушения, и пока не будет предъявлен устойчивый механизм государственного контроля над КСИР, какие-либо серьезные договоренности с Ираном попросту невозможны. По сути, иранскому руководству нужно вернуть Корпус в то состояние, в котором он был до президента Ахмадинежада - влиятельной, но ограниченной по уровню этого влияния силой. Ахмадинежад дал в руки КСИР ресурс - Корпус стал отвечать при нем за проведение всех серых схем по обходу санкций и очень быстро захватил контроль над важнейшими отраслями экономики. По факту КСИР сегодня крупнейший собственник и распорядитель важнейших экспортных отраслей. Что и делает его позиции столь сильными. Так что государству предстоит не просто подвинуть Корпус, если оно намерено восстановить свой суверенитет над страной, а и лишить его экономических и финансовых рычагов. Дело это весьма непростое. И непонятно - возможно ли это вообще.Публицист Андрей МедведевХезболла всегда была не просто политической организацией, но организацией с весьма отстроенной структурой. Учёт, контроль, работа с перспективными членами партии, образование для детей партийцев, социальный и политический лифт. При этом, стоит помнить как, когда и почему появилась Хезболла. Разгар гражданской войны в Ливане, резня в Сабре и Шатиле, и вот на фоне этого возникает структура цель которой безопасность шиитов и влияние на политические процессы в Ливане. Потому высокий уровень военизированности, потому жёсткая иерархия, практически армейская. Весь район Дахия, где находится штаб-квартира Хезболлы, круглосуточно патрулируется членами партии. Лично был в 2006 году в интересной ситуации во время съёмок в Дахии. К нам подъехали патрульные на скутере, потребовали документы и аккредитации. Я, естественно, сказал, что если вы не полиция и не госбезопасность, то показывать я вам ничего не буду. Это улица. Через пару минут приехали ещё с десяток патрульных уже с оружием. Ну тут уже пришлось звонить в пресс-службу Хезболлы, где я был за пару дней до. В итоге разобрались. Однако, это просто иллюстрация к тому, что члены Хезболлы считают свои районы в полной мере своими, а не государственными. И структура партии имеет некоторые особенности. За последние 12 лет тысячи членов Хезболлы отвоевали в Сирии, среди этих людей есть немало талантливых командиров, и толковых политиков. Я к тому, что даже если Насралла и верхушка партии на самом деле убиты, скамейка запасных у Хезболлы вполне достаточная. Замену лидеру найдут очень быстро. Никакой политической катастрофы в этом смысле, не произошло. И более, того, невозможно даже говорить, что партия ослаблена и обезглавлена. Оба раза нет. То есть какое-то время не реструктуризацию потребуется. Но, сам партийный механизм отложен так, что и в этих условиях будет работать без заметных сбоев. Война Хезболлы с Израилем в 2006 году, стоит напомнить, закончилась тем, что все остались при своих. Никаких явных целей тогда Израиль не достиг, несмотря на бомбёжки и ракетные удары по Бейруту. Поэтому, с ликвидацией Насраллы, прямо вот классический случай. Король умер, да здравствует король! Новый лидер партии получает готовую политическую платформу на ближайшие годы. "Отомстим за нашего мученника Насраллу". И это серьёзно, тем более, потому что в социальном плане для шиитов Ливана шейх Насралла действительно сделал очень и очень много. Резюме. Ликвидация Хасана Насраллы выглядит очень эффективно, но по сути ничего не изменит и ситуацию для Израиля не облегчит.Политолог Максим ЖаровПремьер Израиля Нетаньяху неслучайно с трибуны Генассамблеи ООН размахивал картинками с "друзьями" и "врагами" Израиля в регионе. Вспоминаем про экономический коридор Индия-Ближний Восток-Европа — альтернативу китайскому проекту влияния "Один пояс, один путь". Действия Израиля в течение всего этого года, начиная с 7 октября, полностью укладываются в логику трансформации региона под этот проект, фактически вытесняющий Китай с Ближнего Востока. Именно поэтому Израиль так "свободно" себя ведёт в прокси-войне с Ираном, получив на то полный карт-бланш Вашингтона. Но почему не сопротивляется этому проекту Китай, не давая Ирану свободу рук для ответа на ликвидацию уже второго лидера своих прокси в регионе? Надеется договориться с Вашингтоном после выборов о сопряжении своего "Одного пояса" с коридором Индия-Ближний Восток-Европа?О весьма неожиданных действиях нового президента Ирана Масуда Пезешкиана - в статье Татьяны Стоянович "На Запад полагаться нельзя. Как президент-либерал решил вывести Иран из экономического тупика"

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