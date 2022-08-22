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Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают

Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают - 22.08.2022 Украина.ру

Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, в его окружении есть люди, которые его много обманывают. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган после визита на Украину, сообщают журналисты турецкого телеканала Ulusal

2022-08-22T14:12

2022-08-22T14:12

2022-08-22T14:12

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Эрдоган принял участие в сборе урожая в Манисе, выступил на митинге. Он пообщался с фермерами, один из них спросил о том, как дела у президента Украины Владимира Зеленского.Эрдоган напомнил, что за одну неделю он побывал и на Украине, и в России. По его словам, он это сделал "чтобы установить мир во всем мире".18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. В переговорах принимал участие генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эрдоган предложил организовать площадку для переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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новости, эрдоган, украина, владимир зеленский, турция