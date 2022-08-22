Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают - 22.08.2022 Украина.ру
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Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают
Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают - 22.08.2022 Украина.ру
Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают
Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, в его окружении есть люди, которые его много обманывают. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган после визита на Украину, сообщают журналисты турецкого телеканала Ulusal
2022-08-22T14:12
2022-08-22T14:12
новости
эрдоган
украина
владимир зеленский
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Эрдоган принял участие в сборе урожая в Манисе, выступил на митинге. Он пообщался с фермерами, один из них спросил о том, как дела у президента Украины Владимира Зеленского.Эрдоган напомнил, что за одну неделю он побывал и на Украине, и в России. По его словам, он это сделал "чтобы установить мир во всем мире".18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. В переговорах принимал участие генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эрдоган предложил организовать площадку для переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
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новости, эрдоган, украина, владимир зеленский, турция
Новости, Эрдоган, Украина, Владимир Зеленский, Турция

Эрдоган: Зеленский обеспокоен, его много обманывают

14:12 22.08.2022
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЗеленский Эрдоган
Зеленский Эрдоган
© пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен, в его окружении есть люди, которые его много обманывают. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган после визита на Украину, сообщают журналисты турецкого телеканала Ulusal
Эрдоган принял участие в сборе урожая в Манисе, выступил на митинге. Он пообщался с фермерами, один из них спросил о том, как дела у президента Украины Владимира Зеленского.
"Он очень обеспокоен. Есть люди, которые его много обманывают", - сказал Эрдоган.
Эрдоган напомнил, что за одну неделю он побывал и на Украине, и в России. По его словам, он это сделал "чтобы установить мир во всем мире".
18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове. В переговорах принимал участие генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Эрдоган предложил организовать площадку для переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
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