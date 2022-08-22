https://ukraina.ru/20220822/1037941259.html

Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ

Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ - 22.08.2022 Украина.ру

Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ

Заявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru

2022-08-22T12:48

2022-08-22T12:48

2022-08-22T12:48

владимир зеленский

переговоры

новости

украина

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“Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной."Я не вижу пока основ для переговоров", - сказал сенатор.Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет "практической платформы" для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.

https://ukraina.ru/20220822/1037933151.html

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владимир зеленский, переговоры, новости, украина