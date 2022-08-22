https://ukraina.ru/20220822/1037941259.html
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ - 22.08.2022 Украина.ру
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Заявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru
2022-08-22T12:48
2022-08-22T12:48
2022-08-22T12:48
владимир зеленский
переговоры
новости
украина
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“Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной."Я не вижу пока основ для переговоров", - сказал сенатор.Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет "практической платформы" для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.
https://ukraina.ru/20220822/1037933151.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, переговоры, новости, украина
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Заявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru
“Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил", - сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.
"Складывается впечатление, что это не мы побеждаем в специальной военной операции, а господин Зеленский. А он терпит поражение за поражением. Я думаю, что он напрасно выдвигает условия. Не исключаю, что Зеленский сам рано или поздно может предстать перед судом украинского народа за совершенные деяния", — указал он.
Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной.
"Я не вижу пока основ для переговоров", - сказал сенатор.
Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет "практической платформы" для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.
Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.