Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ - 22.08.2022 Украина.ру
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Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ - 22.08.2022 Украина.ру
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
Заявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru
2022-08-22T12:48
2022-08-22T12:48
владимир зеленский
переговоры
новости
украина
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“Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил", - сказал Джабаров.Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной."Я не вижу пока основ для переговоров", - сказал сенатор.Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет "практической платформы" для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.
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владимир зеленский, переговоры, новости, украина
Владимир Зеленский, переговоры, Новости, Украина

Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ

12:48 22.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Заявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru
“Если люди совершили преступления, в которых они обвиняются, то они должны предстать судом. Во всем мире это карается законом. Если Зеленский так себя ведет, то он плохо понимает, что натворил", - сказал Джабаров.
Сенатор отметил, что, исходя из слов президента Украины, Зеленский будет готов сесть за стол переговоров, когда Россия отпустит всех пленных.

"Складывается впечатление, что это не мы побеждаем в специальной военной операции, а господин Зеленский. А он терпит поражение за поражением. Я думаю, что он напрасно выдвигает условия. Не исключаю, что Зеленский сам рано или поздно может предстать перед судом украинского народа за совершенные деяния", — указал он.

Джабаров сообщил, что не обладает информацией по подготовке к переговорному процессу с Украиной.
"Я не вижу пока основ для переговоров", - сказал сенатор.
Накануне постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в настоящее время нет "практической платформы" для проведения встречи глав двух государств. При этом он отметил усилия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по содействию диалогу Москвы и Киева.
Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.
Зеленский
10:29
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с РоссиейПрезидент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров
 
Владимир ЗеленскийпереговорыНовостиУкраина
 
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