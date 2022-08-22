Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный - 22.08.2022 Украина.ру
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Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный
Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный - 22.08.2022 Украина.ру
Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный
Опыт СВО на Украине поможет повысить эффективность и разумность российского вооружения, заявил на форуме "Армия-2022" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов. Об этом 22 августа передает "Коммерсантъ"
2022-08-22T09:43
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Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук в свою очередь сообщил о создании специального управления развития технологий искусственного интеллекта, которое активизирует работы по использовании ИИ в сфере вооружений.Ранее в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о "блестящей проверке" гиперзвуковых ракет "Кинжал" в условиях боевых действий на Украине. По его словам, у ракеты нет аналогов в мире.
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Спецоперация, Новости, СВО, Вооружение, Армия

Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный

09:43 22.08.2022 (обновлено: 09:44 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Опыт СВО на Украине поможет повысить эффективность и разумность российского вооружения, заявил на форуме "Армия-2022" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов. Об этом 22 августа передает "Коммерсантъ"
Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи, для того чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее.
Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук в свою очередь сообщил о создании специального управления развития технологий искусственного интеллекта, которое активизирует работы по использовании ИИ в сфере вооружений.
Ранее в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о "блестящей проверке" гиперзвуковых ракет "Кинжал" в условиях боевых действий на Украине. По его словам, у ракеты нет аналогов в мире.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ джавелин
21 июля, 07:15
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на УкраинеВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
 
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