Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный
09:43 22.08.2022 (обновлено: 09:44 22.08.2022)
Опыт СВО на Украине поможет повысить эффективность и разумность российского вооружения, заявил на форуме "Армия-2022" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов. Об этом 22 августа передает "Коммерсантъ"
Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи, для того чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее.
Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук в свою очередь сообщил о создании специального управления развития технологий искусственного интеллекта, которое активизирует работы по использовании ИИ в сфере вооружений.
Ранее в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о "блестящей проверке" гиперзвуковых ракет "Кинжал" в условиях боевых действий на Украине. По его словам, у ракеты нет аналогов в мире.
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