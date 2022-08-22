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Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный

Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный - 22.08.2022 Украина.ру

Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный

Опыт СВО на Украине поможет повысить эффективность и разумность российского вооружения, заявил на форуме "Армия-2022" начальник управления развития технологий искусственного интеллекта военного ведомства Василий Елистратов. Об этом 22 августа передает "Коммерсантъ"

2022-08-22T09:43

2022-08-22T09:43

2022-08-22T09:44

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Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук в свою очередь сообщил о создании специального управления развития технологий искусственного интеллекта, которое активизирует работы по использовании ИИ в сфере вооружений.Ранее в эфире "Россия 1" министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о "блестящей проверке" гиперзвуковых ракет "Кинжал" в условиях боевых действий на Украине. По его словам, у ракеты нет аналогов в мире.

https://ukraina.ru/20220721/1036686711.html

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новости, сво, вооружение, армия