https://ukraina.ru/20220822/1037921710.html

"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу

"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу - 22.08.2022 Украина.ру

"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу

Двадцать девятого июля в селе Брилевка Херсонской области произошла трагедия. По расположенной там железнодорожной станции был нанесен удар украинскими... Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T09:23

2022-08-22T09:23

2022-08-22T10:18

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Двадцать девятого июля в селе Брилевка Херсонской области произошла трагедия. По расположенной там железнодорожной станции был нанесен удар украинскими ракетами, что привело к масштабным разрушениям — примерно половина деревни в руинах — и гибели семи мирных жителей, в том числе троих детей. Наводчики были пойманы и доставлены на место преступлении.Две девочки и мальчик, которому 1 августа должно было исполниться тринадцать лет, заживо сгорели в своем подвале, который не смог их защитить от последствий украинского обстрела.Шокирует то, что навели украинские ракеты их же односельчане, соседи из дома напротив. Сами они не пострадали. Вывезли родителей и мебель в соседнее село, а потом еще и интересовались, какая компенсация им положена за разрушенный дом.Однако не прошло и недели после ракетного удара, как их задержали: двое молодых людей, недавно закончивших украинскую школу, и супруга одного из них. Теперь наводчиков привезли в Брилевку, чтобы они посмотрели в глаза родственникам погибших.История преступленияОлег и Денис, 2004 и 1999 года рождения, не смогли нормально объяснить, почему решились на сотрудничество с украинской властью — говорили только, что хотели, чтобы «было как раньше».Что же такое дала им украинская власть, что они решились на фактическое участие в военных действиях? На этот вопрос у них не было ответа.Что интересно, инициатором был младший из братьев, Олег. Именно он подложил мобильный телефон между составами — в Брилевке находилась узловая железнодорожная станция — и передал данные симкарты другому своему односельчанину Александру, проходящему службу в украинских ракетных войсках в Николаевской области.Участие брата свелось к тому, что он только «постоял на стреме». Однако тем самым он стал соучастником очередного шокирующего военного преступления украинского режима.Попадания ракет разрушили практически до основания здания вокзала, досталось и близлежащим жилым домам. Больше всего пострадал дом на улице Привокзальной, практически примыкающий к станции. Он сгорел до основания, забор разрушен, но каким-то чудом сохранилась калитка с номером 2.Там жила работящая украинская семья, муж с женой и две дочки. Было у них две коровы, бычок, приусадебное хозяйство. Все это сгорело. Во дворе — расплавившийся мотоцикл, в доме видны обгоревшая никелированная кровать и металлический стол с останками советской швейной машинки.В тот день к ним пришел в гости соседский мальчик, которого сестры пригласили переночевать. Когда раздались сигналы воздушной тревоги, они спустились в неглубокий — метра два с половиной — подвал, где хранились консервы, но он их не спас: обломками дома завалило вход, а жар от горящего здания был столь силён, что не оставил им шансов выжить. Все пятеро скончались.Крокодиловы слезыКогда Олега привели к этому подвалу и заставили спуститься в него, посмотреть на места, где лежали погибшие, он начал в голос рыдать и кричать, что все бы отдал, чтобы повернуть время вспять и не делать того, что совершил.Кричал он совершенно искренне, но в его искренности не было раскаяния, а только страх — парнишка решил, что встречи с односельчанами может и не пережить.— Ты что, после всего, что натворил, еще жить хочешь? — пораженно спросил силовик, который конвоировал его на место гибели соседей.— Да, очень хочу! — с жаром отвечал Олег.Его старший брат, наоборот, говорил с большим трудом и похоже гораздо сильнее проникся увиденным. Однако ума вовремя осознать возможные последствия своих действий и предотвратить трагедию ему, увы, не хватило.Соучастницей была и жена Олега, которую тоже привезли в Брилевку. Она знала, что готовится ракетный удар, хотя признаваться в этом на камеру и отказалась. Мол, муж ничего ей не говорил, она ничего не знала. Однако соседи говорят другое.Ольга, у которой погибли и дочка с зятем, и две внучки, на этой очной ставке на украинском языке рассказывала: «Вы ж родителей вывезли, мебель вывозили».«А чего ты не ночевала здесь? Почему вывезла родителей? Ты знала, что здесь будет, что погибнут люди», — сказал сельский председатель, пожилой, но еще крепкий мужчина.«Нет вам прощения, хватит. У меня один сын был, и его нету», — говорит мама погибшего мальчика Марина. Она так же, как и Ольга, носит траурную повязку.«Они будут жить. Твой сын умер, а они будут жить. Мы будем платить налоги, будем их содержать. А сына твоего не будет», — сокрушенно говорил ей глава села.Будет ли наказаниеПрисутствовавший в Брилевке замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов предложил передать задержанных в ДНР, где есть смертная казнь.«Передайте их в ДНР. Я хочу, чтобы была смертная казнь. У меня один сын был, и его нет», — сказала Марина.Именно жители Брилевки попросили, чтобы наводчиков привезли на место преступления. Глядя на стоящую перед ними на коленях рыдающую троицу, они не видели в них ни раскаяния, ни вообще чего-то человеческого.«Вы не люди, вы скотины какие-то. Ну ладно эти парни, я их не знаю. Но ты, — ты же с нами дружила», — говорила Ольга жене наводчика.Та от своего голосящего супруга, умолявшего во имя Христа и всех святых простить их, дураков, держалась подальше. Всем своим видом она давала понять, что никаких «семейных ценностей» у них не осталось, а может никогда и не было.Однако она отбросила свою маску непричастности, как только посмотрела в глаза Ольге. Тоже лепетала что-то про прощение, но убитая горем бабушка отрезала: «Никогда не прощу».«А как же родители твои будут жить, которых ты вывезла в другое село. В них же все будут плевать. Я первая буду плевать... Скотина. Ты не человек. А ведь я тебя с пеленок знаю», — говорила, рыдая, безутешная Ольга.Все жители Брилевки сейчас в шоке от того, что спустя два дня после трагедии соседи-наводчики заявились к своему также пострадавшему дому и лицемерно высказывали слова сочувствия, не столько помогали пострадавшим, сколько вывозили уцелевшее имущество.А вот собаку свою они бросили. Она сразу прибежала к ним ластиться, когда их привезли на руины. Друг человека не понимал, что натворили его хозяева и сразу простил им, что его оставили одного почти на месяц.Бездушная УкраинаНе зря говорят: бойтесь равнодушных. Но тут нельзя и не отметить роль украинского государства в этой трагедии. Ведь самым ярым патриотом оказался недавний выпускник украинской школы.Именно он, а не его старший брат, который уже успел поучиться в херсонском техникуме, откликнулся на призыв проходящего службу в ВСУ односельчанина подложить «маячок» на станцию.Явно сработала националистическая «промывка мозгов», после которой эфемерное украинское государство стало для этого молодого человека дороже жизней таких же украинцев, соседей и знакомых.«Украина — понад усе (превыше всего)», постоянно кричат местные нацисты, копируя лозунг своих германских собратьев 40-х годов прошлого века: «Дойчланд убер аллес».Украинский режим после госпереворота 2014 года действительно поставил себя выше всего — выше благополучия своих собственных граждан, выше их здоровья и жизней.Даже этих Олега с Денисом их знакомый использовал и выбросил на помойку: после ракетного удара на связь с ними он больше не выходил, хотя братья названивали ему и забрасывали сообщениями через мессенджер.Стоит ли такая украинская власть того, чтобы хоть кто-то на нее работал? Конечно нет. И с каждым днем таких «сочувствующих» киевскому режиму будет становиться все меньше — ведь дела всегда намного красноречивее слов.

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Василий Ткач

Василий Ткач

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Ткач

эксклюзив, украина, сво