"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем - 22.08.2022 Украина.ру
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"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем
"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем - 22.08.2022 Украина.ру
"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем
Культура и искусство никогда не могут оставаться вне политики, то, что происходит в культурной сфере сейчас, во время СВО – неуникально, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T05:40
2022-08-22T05:40
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Скрипач привел в пример русского писателя и поэта Александра Пушкина, принимавшего активное участие в политической и социальной жизни страны.Лундстрем подчеркнул, что Пушкина оскорбляли за поддержку царизма, даже несмотря на то, что он уже считался гениальным поэтом.Он добавил, что эти вопросы важны, но говорить о них все-равно очень лицемерно, учитывая ситуацию в Донбассе.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, культура, искусство, пушкин, донбасс
Новости, культура, искусство, Пушкин, Донбасс

"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем

05:40 22.08.2022
 
© РИА Новости . Игнатович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Игнатович
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Культура и искусство никогда не могут оставаться вне политики, то, что происходит в культурной сфере сейчас, во время СВО – неуникально, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Скрипач привел в пример русского писателя и поэта Александра Пушкина, принимавшего активное участие в политической и социальной жизни страны.
Вы знаете, что Пушкин во время подавления Польского восстания царскими войсками поддержал царя-императора, за что был безжалостно внутри России подвержен остракизму, практически стал в определенных кругах нерукопожатным.
Лундстрем подчеркнул, что Пушкина оскорбляли за поддержку царизма, даже несмотря на то, что он уже считался гениальным поэтом.
Он добавил, что эти вопросы важны, но говорить о них все-равно очень лицемерно, учитывая ситуацию в Донбассе.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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