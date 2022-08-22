https://ukraina.ru/20220822/1037915971.html

"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем

"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем - 22.08.2022 Украина.ру

"Искусство не может быть вне политики" - Лундстрем

Культура и искусство никогда не могут оставаться вне политики, то, что происходит в культурной сфере сейчас, во время СВО – неуникально, считает известный российский скрипач Пётр Лундстрем. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T05:40

2022-08-22T05:40

2022-08-22T05:40

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Скрипач привел в пример русского писателя и поэта Александра Пушкина, принимавшего активное участие в политической и социальной жизни страны.Лундстрем подчеркнул, что Пушкина оскорбляли за поддержку царизма, даже несмотря на то, что он уже считался гениальным поэтом.Он добавил, что эти вопросы важны, но говорить о них все-равно очень лицемерно, учитывая ситуацию в Донбассе.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220704/1034268714.html

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новости, культура, искусство, пушкин, донбасс