https://ukraina.ru/20220822/1037915057.html

"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО

"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО - 22.08.2022 Украина.ру

"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО

Спецоперация на Украине проходит очень странно, украинская инфраструктура и военкоматы не разрушаются, как и центры принятия решений, заявил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-08-22T04:25

2022-08-22T04:25

2022-08-22T04:25

новости

сво

армен гаспарян

инфраструктура

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По его мнению, вызвать "паралич" на всей Украине нетрудно. Для этого, считает Гаспарян, нужно наносить удары по центрам принятия решений, военкоматам и объектам железнодорожной инфраструктуры.Он также добавил, что понимает причину – все разрушенное России придется восстанавливать в будущем.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220821/1037898234.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, армен гаспарян, инфраструктура