"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Спецоперация на Украине проходит очень странно, украинская инфраструктура и военкоматы не разрушаются, как и центры принятия решений, заявил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
До сих пор мы проводим очень странную кампанию, если с военной точки зрения это разбирать. Нашими целями еще не были военкоматы – ни разу мы туда не били, мы не сокрушали воинские части, мы не разрушили объекты инфраструктуры.
По его мнению, вызвать "паралич" на всей Украине нетрудно. Для этого, считает Гаспарян, нужно наносить удары по центрам принятия решений, военкоматам и объектам железнодорожной инфраструктуры.
Он также добавил, что понимает причину – все разрушенное России придется восстанавливать в будущем.
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Вчера, 08:05СпецоперацияПольский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВОБольшинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский