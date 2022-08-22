"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО - 22.08.2022 Украина.ру
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"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО - 22.08.2022 Украина.ру
"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
Спецоперация на Украине проходит очень странно, украинская инфраструктура и военкоматы не разрушаются, как и центры принятия решений, заявил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-08-22T04:25
2022-08-22T04:25
новости
сво
армен гаспарян
инфраструктура
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По его мнению, вызвать "паралич" на всей Украине нетрудно. Для этого, считает Гаспарян, нужно наносить удары по центрам принятия решений, военкоматам и объектам железнодорожной инфраструктуры.Он также добавил, что понимает причину – все разрушенное России придется восстанавливать в будущем.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220821/1037898234.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сво, армен гаспарян, инфраструктура
Новости, СВО, Армен Гаспарян, инфраструктура

"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО

04:25 22.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Спецоперация на Украине проходит очень странно, украинская инфраструктура и военкоматы не разрушаются, как и центры принятия решений, заявил в интервью Украина.ру политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян
До сих пор мы проводим очень странную кампанию, если с военной точки зрения это разбирать. Нашими целями еще не были военкоматы – ни разу мы туда не били, мы не сокрушали воинские части, мы не разрушили объекты инфраструктуры.
По его мнению, вызвать "паралич" на всей Украине нетрудно. Для этого, считает Гаспарян, нужно наносить удары по центрам принятия решений, военкоматам и объектам железнодорожной инфраструктуры.
Он также добавил, что понимает причину – все разрушенное России придется восстанавливать в будущем.
Полный текст интервью читайте здесь.
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 08:05Спецоперация
Польский журналист ответил, как россияне в Польше относятся к СВОБольшинство проживающих на территории Польши россиян либо поддерживают действия России в рамках специальной военной операции на Украине, либо остаются нейтральными, избегая публичных выступлений. С таким утверждением в интервью изданию Украина.ру выступил польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский
 
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Заголовок открываемого материала
04:25США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
04:25"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
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