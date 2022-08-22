https://ukraina.ru/20220822/1037914691.html

США открестятся от ударов по Крыму – эксперт

США открестятся от ударов по Крыму – эксперт - 22.08.2022 Украина.ру

США открестятся от ударов по Крыму – эксперт

Сообщение европейской прессы о том, что США "дали добро" на удары Киева по Крыму ничем не доказаны и Вашингтон открестится от любой атаки, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T04:25

2022-08-22T04:25

2022-08-22T04:25

новости

крым

сша

удар

армен гаспарян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102613/73/1026137382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4432f774755498809e5c937eeb29f5f7.jpg.webp

Он напомнил, что в материале Politico, в котором появилась эта информация, не было приведено никаких доказательств и использована формулировка "секретная договоренность". Поэтому, считает Гаспарян, США будет нетрудно заявить о своей непричастности.Таким образом, добавил он, Вашингтон сильно подставляет Украину.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, сша, удар, армен гаспарян