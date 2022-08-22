https://ukraina.ru/20220822/1037914691.html
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт - 22.08.2022 Украина.ру
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
Сообщение европейской прессы о том, что США "дали добро" на удары Киева по Крыму ничем не доказаны и Вашингтон открестится от любой атаки, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:25
2022-08-22T04:25
2022-08-22T04:25
новости
крым
сша
удар
армен гаспарян
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Он напомнил, что в материале Politico, в котором появилась эта информация, не было приведено никаких доказательств и использована формулировка "секретная договоренность". Поэтому, считает Гаспарян, США будет нетрудно заявить о своей непричастности.Таким образом, добавил он, Вашингтон сильно подставляет Украину.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, сша, удар, армен гаспарян
Новости, Крым, США, удар, Армен Гаспарян
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
Сообщение европейской прессы о том, что США "дали добро" на удары Киева по Крыму ничем не доказаны и Вашингтон открестится от любой атаки, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ежели что-то произойдет, а потом что-то произойдет в ответ, то американцы скажут: а мы вообще здесь причем? Эти полоумные сами решили начать обстреливать русских, русские без того злые, они всю воду в Рейне украли в Голландии, а тут - эти еще прискакали.
Он напомнил, что в материале Politico, в котором появилась эта информация, не было приведено никаких доказательств и использована формулировка "секретная договоренность". Поэтому, считает Гаспарян, США будет нетрудно заявить о своей непричастности.
Таким образом, добавил он, Вашингтон сильно подставляет Украину.
Полный текст интервью читайте здесь
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