США открестятся от ударов по Крыму – эксперт - 22.08.2022 Украина.ру
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США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт - 22.08.2022 Украина.ру
США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
Сообщение европейской прессы о том, что США "дали добро" на удары Киева по Крыму ничем не доказаны и Вашингтон открестится от любой атаки, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:25
2022-08-22T04:25
новости
крым
сша
удар
армен гаспарян
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Он напомнил, что в материале Politico, в котором появилась эта информация, не было приведено никаких доказательств и использована формулировка "секретная договоренность". Поэтому, считает Гаспарян, США будет нетрудно заявить о своей непричастности.Таким образом, добавил он, Вашингтон сильно подставляет Украину.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037882443.html
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новости, крым, сша, удар, армен гаспарян
Новости, Крым, США, удар, Армен Гаспарян

США открестятся от ударов по Крыму – эксперт

04:25 22.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Сообщение европейской прессы о том, что США "дали добро" на удары Киева по Крыму ничем не доказаны и Вашингтон открестится от любой атаки, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ежели что-то произойдет, а потом что-то произойдет в ответ, то американцы скажут: а мы вообще здесь причем? Эти полоумные сами решили начать обстреливать русских, русские без того злые, они всю воду в Рейне украли в Голландии, а тут - эти еще прискакали.
Он напомнил, что в материале Politico, в котором появилась эта информация, не было приведено никаких доказательств и использована формулировка "секретная договоренность". Поэтому, считает Гаспарян, США будет нетрудно заявить о своей непричастности.
Таким образом, добавил он, Вашингтон сильно подставляет Украину.
Полный текст интервью читайте здесь.
Сергей Степанов интервью
19 августа, 17:46
Сергей Степанов: Не верьте украинским СМИ – никакой паники в Крыму нет
 
НовостиКрымСШАударАрмен Гаспарян
 
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Заголовок открываемого материала
04:25США открестятся от ударов по Крыму – эксперт
04:25"В какой момент нам надоест играть по-джентльменски?" - Гаспарян о ходе СВО
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