https://ukraina.ru/20220822/1037913792.html

Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости

Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости - 22.08.2022 Украина.ру

Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости

В День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-22T04:20

2022-08-22T04:20

2022-08-22T04:20

новости

запорожская аэс

армен гаспарян

день независимости украины

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По мнению Гаспаряна нелепо выглядит со стороны Украины приурочить что-нибудь к праздничной дате, так как это "из эпохи Советского Союза", а Украина проводит тотальную декоммунизацию.Кроме того, он напомнил кадры, опубликованные CNN, на которых видно, что в случае серьезной атаки на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на север, в сторону Киева, поэтому, такой удар маловероятен.Полный текст интервью читайте здесь.* Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20220821/1037873795.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская аэс, армен гаспарян, день независимости украины