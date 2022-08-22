Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости - 22.08.2022 Украина.ру
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Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости - 22.08.2022 Украина.ру
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости
В День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:20
2022-08-22T04:20
новости
запорожская аэс
армен гаспарян
день независимости украины
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По мнению Гаспаряна нелепо выглядит со стороны Украины приурочить что-нибудь к праздничной дате, так как это "из эпохи Советского Союза", а Украина проводит тотальную декоммунизацию.Кроме того, он напомнил кадры, опубликованные CNN, на которых видно, что в случае серьезной атаки на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на север, в сторону Киева, поэтому, такой удар маловероятен.Полный текст интервью читайте здесь.* Организация запрещена в РФ
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Новости
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Украина.ру
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новости, запорожская аэс, армен гаспарян, день независимости украины
Новости, Запорожская АЭС, Армен Гаспарян, День Независимости Украины

Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости

04:20 22.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции"
Круглый стол на тему: Падение Великой империи. К 100-летию Российской революции - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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В День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Но я вас уверяю, пройдет 24 августа, у них следующая дата – это 14 октября, Это же у них не Покрова теперь, это у них день УПА*. Вот и будут туда что-то такое пристегивать.

По мнению Гаспаряна нелепо выглядит со стороны Украины приурочить что-нибудь к праздничной дате, так как это "из эпохи Советского Союза", а Украина проводит тотальную декоммунизацию.
Кроме того, он напомнил кадры, опубликованные CNN, на которых видно, что в случае серьезной атаки на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на север, в сторону Киева, поэтому, такой удар маловероятен.
Полный текст интервью читайте здесь.
* Организация запрещена в РФ
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 06:00
Политолог Акопов объяснил, почему на Запорожской АЭС не будет ядерной катастрофыВСУ понимают, куда бьют, поэтому они не наносят удары по местам, которые реально опасны и могут привести к ядерной угрозе, сказал политолог, обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
НовостиЗапорожская АЭСАрмен ГаспарянДень Независимости Украины
 
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