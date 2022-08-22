https://ukraina.ru/20220822/1037913792.html
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости - 22.08.2022 Украина.ру
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости
В День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-22T04:20
2022-08-22T04:20
2022-08-22T04:20
новости
запорожская аэс
армен гаспарян
день независимости украины
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По мнению Гаспаряна нелепо выглядит со стороны Украины приурочить что-нибудь к праздничной дате, так как это "из эпохи Советского Союза", а Украина проводит тотальную декоммунизацию.Кроме того, он напомнил кадры, опубликованные CNN, на которых видно, что в случае серьезной атаки на ЗАЭС радиоактивное облако пойдет на север, в сторону Киева, поэтому, такой удар маловероятен.Полный текст интервью читайте здесь.* Организация запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220821/1037873795.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, армен гаспарян, день независимости украины
Гаспарян рассказал, какие провокации может готовить Киев к Дню независимости
В День независимости Украины киевский режим действительно может попытаться нанести удар по Запорожской АЭС, но особой значимости в этой дате нет, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру